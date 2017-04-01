Как уберечь детей от опасности в Интернете

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперты рассказали о том, какая угроза может предостерегать детей в Интернете сегодня, а также поделились советами, как этого можно избежать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным «Лаборатории Касперского», 57% родителей в Казахстане опасаются появления у их ребенка интернет-зависимости. Столько же взрослых боятся, что их ребенок увидит в Сети неподходящую по возрасту информацию. При этом, согласно исследованию, многие не уделяют достаточно внимания вопросам детской интернет-безопасности, а 18% родителей в Казахстане не знают ничего о действиях своих детей в Сети.

Эксперты отмечают, что в Интернете дети могут столкнуться с немалым количеством опасности - это контент 18+, информация о наркотиках и суициде, сцены насилия, а также социальные сети. Согласно анализу, 77% интернет-активности приходится на соцсети, лидирующие позиции в Казахстане занимает «ВКонтакте» (65% всех посещений подобных сайтов).

«Социальные сети, разумеется, не являются абсолютным злом для детей. Напротив, это естественное продолжение общения и взаимодействия со сверстниками и особый способ познания мира. Однако в силу своей неопытности дети отнюдь не всегда понимают, что некоторые их действия в соцсетях могут повлечь за собой негативные последствия. А это может угрожать психологическому комфорту и физической безопасности ребенка», - рассказывает эксперт «Лаборатории Касперского» по детской интернет-безопасности Дарья Лосева.

По словам эксперта, основной задачей родителей является научить ребенка, с кем можно общаться через социальные сети, а с кем общение может быть потенциально опасным. Нельзя размещать в Интернете: домашний адрес и номер школы, номер телефона, текущую геолокацию, откровенные селфи, компрометирующие снимки других людей, фотографии с дорогими подарками и резкие высказывания по неоднозначным темам.

Президент ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана» Шавкат Сабиров отметил, что вопросом по безопасности детей от Интернета специалисты занимаются с 2011 года. И эта тема сейчас в приоритете.

«Наши аналитики горячей линии проходили обучение в Интерполе, Европоле в Амстердаме и они знают, как бороться над материалами с насилием над несовершеннолетними. Это проблема номер один. Мы создали горячую линию в 2011 году, на нее мы получаем порядка 3 тысяч сообщений в год, каждый анонимный пользователь может пожаловаться на любой противоправный контент», - сказал он.