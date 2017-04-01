Как сложились судьбы первых советских космонавтов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - День космонавтики - это не только знак торжества прорыва человека в космос, это дань памяти и уважения первому космонавту Земли, первому отряду советских космонавтов, который еще до полета Юрия Гагарина понес потери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав первого отряда космонавтов СССР, который был создан в марте 1960 года, были зачислены 12 человек: Иван Аникеев, Валерий Быковский, Борис Волынов, Юрий Гагарин, Виктор Горбатко, Владимир Комаров, Алексей Леонов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов и Георгий Шонин.

Позже в первый отряд космонавтов вошли Евгений Хрунов, Дмитрий Заикин, Валентин Филатьев, Павел Беляев, Валентин Бондаренков, Валентин Варламов, Марс Рафиков и Анатолий Карташов.



В первый отряд космонавтов входили 9 лётчиков ВВС, 6 лётчиков ПВО и 5 лётчиков авиации ВМФ. На момент зачисления самому старшему, Павлу Беляеву было 34 года, а самому младшему, Валентину Бондаренко - 23 года.







Но не всем, кто попал в отряд, было суждено покорить космос, отмечает пресс-служба Роскосмоса в опубликованной исторической справке. В реальности получилось так, что первый набор начал терять людей еще до полета Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года. Так, 23 марта 1961 года от пожара в сурдобарокамере, заполненной кислородом, погиб самый молодой кандидат в первые космонавты мира - Валентин Бондаренко. Роковым образом вспыхнула вата, намоченная спиртом, которая попала на раскаленную спираль электроплитки. В атмосфере почти чистого кислорода огонь быстро распространился на всю камеру. На космонавте загорелся шерстяной тренировочный костюм. Быстро открыть сурдобарокамеру было невозможно из-за большого перепада давления. Когда камеру открыли, Бондаренко был ещё жив. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи 8 часов боролись за его жизнь, но, к сожалению, он погиб.



Остальные случаи выбывания не столь трагичны, но и они демонстрируют то, сколь труден был путь, избранный первыми космонавтами нашей страны, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

В марте 1961 года Валентин Варламов повредил шейные позвонки. Он был отчислен из отряда и переведен на работу инструктора в Звездном городке. За неделю до полета Гагарина отряд покинул Анатолий Карташов - после тренировки на центрифуге у него обнаружились кровоподтеки, и строгая медкомиссия сочла это достаточным для отчисления.

Из первого отряда космонавтов в космосе побывали двенадцать человек. И некоторые из них стали участниками не только первой космической программы «Восток», но и других - «Восход» и «Союз», которые растянулись во времени на годы.



Не все знают, что при возвращении на Землю Юрий Гагарин оказался на волосок от гибели. Во время его легендарного полета при входе в атмосферу теплоизоляция его корабля обгорала неравномерно, что привело к сильному и неравномерному вращению корабля. Возникли громадные перегрузки.

После того, как Гагарин катапультировался на высоте 20 километров, где температура была минус 60, примерз клапан редуктора, подававшего кислород в скафандр из баллона. Гагарин начал задыхаться и потерял сознание. К счастью, через некоторое время редуктор заработал, и это спасло первого космонавта планеты от неминуемой смерти. Перед следующими запусками в конструкцию скафандра внесли необходимые изменения и при следующих запусках кораблей «Восток» риск уменьшился, но полностью не исчез.

24 апреля 1967 года во время второго полета космонавта Владимира Комарова на корабле «Союз-1» произошла трагедия. Во время посадки не сработал основной парашют спускаемого модуля, и корабль разбился в момент приземления.

27 марта 1968 года первый космонавт Земли Юрий Гагарин вместе с опытным лётчиком-инструктором Владимиром Серегиным погибли в авиационной катастрофе, выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области...

«Космическим долгожителем» первого отряда советских космонавтов стал Валерий Горбатко. Он совершил три полета, его третий полёт прошел на космическом корабле «Союз-37» в 1980 году. Что касается статистики по количеству полетов, совершенных членами первого отряда, то она распределилась так. По одному разу в космос летали пять космонавтов: Юрий Гагарин, Герман Титов, Павел Беляев, Евгений Хрунов и Георгий Шонин. По два полета совершили тоже пять космонавтов: Андриян Николаев, Павел Попович, Владимир Комаров, Алексей Леонов и Борис Волынов. Три раза в космосе побывали двое членов первого отряда: Валерий Быковский и Виктор Горбатко.





После ухода из отряда космонавтов в связи с достижением предельного возраста или по иным причинам судьбы у первых космонавтов складывались по-разному. Георгий Шонин дожил до 61 года, он командовал на Украине воздушной армией Одесского округа, затем стал заместителем командующего округом и три последних года был начальником НИИ авиационной и космической техники МО СССР.



Герман Титов стал доктором военных наук, работал в Министерстве обороны СССР, занимая посты, имеющих непосредственное отношение к космонавтике. Был президентом Федерации космонавтики РФ и депутатом Государственной Думы. Титов скончался в 2000 году в возрасте 65 лет.



Андриян Николаев получил Государственную премию и был депутатом Верховного совета СССР, позже работал в аппарате мандатной комиссии Государственной Думы. Умер в возрасте 74 лет.



Павел Попович, будучи генерал-майором запаса, до 2009 года работал в Москве председателем Совета директоров Государственного института земельно-кадастровых съёмок. Он умер в возрасте 78 лет.



Евгений Хрунов работал старшим научным сотрудником НИИ авиационной и космической техники МО СССР, которым руководил Георгий Шонин, затем стал директором московского представительства межхозяйственного объединения «Содружество». Далее - президентом научно-производственной ассоциации. Умер в возрасте 66 лет.







Из 20 пионеров космоса ныне здравствуют только четверо. Валерий Быковский до 1991 года работал директором Дома советской культуры и науки в Берлине. Борис Волынов после ухода из отряда длительное время работал в Центре подготовки космонавтов (ЦПК им. Ю.А. Гагарина). Виктор Горбатко был депутатом Верховного совета СССР, в 90-е годы стал президентом Союза филателистов России. 20 декабря 2014 года его имя присвоено средней школе поселка Венцы-Заря (Краснодарский край). Алексей Леонов после своего знаменитого первого в истории человечества выхода в открытый космос стал участником международного космического проекта - «Союз-Аполлон», позже достаточно длительное время был заместителем директора ЦПК. Алексей Архипович - настоящая легенда, непревзойденный эксперт во всех вопросах, касающихся пилотируемой космонавтики. Кроме того, его картины с космическими сюжетами известны во всем мире. В настоящее время Алексей Леонов - советник председателя Совета директоров ПАО «Альфа-банк».



Да, судьбы членов первого отряда космонавтов сложились по-разному. И подавляющее большинство «первых» по праву заслужили своё место в истории мировой космонавтики, равно как и право навсегда называться первыми, отмечено в историческом материале.