Как скажутся инициативы Президента на жизни сельчан - мнение сенатора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Саната Парламента РК Али Бектаев считает, что новые социальные инициативы Президента РК напрямую повлияют на качество жизни на селе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первую очередь, новые возможности для сельчан откроют возможность увеличения числа выдаваемых микрокредитов. В этом году общая сумма должна составить 62 миллиарда тенге.

«Доля казахстанцев, проживающих в селах, на сегодня составляет 42%. У них появляются возможности для улучшения домашних хозяйств. Если в прошлом году было 7200 микрокредитов, то в этом году Президент поручил увеличить охват до 14 тысяч человек. Это напрямую повлияет на качество жизни на селе. Если 14 тысяч человек, взяв микрокредит, откроют свое дело, предоставят рабочие места еще для 2-3 людей, то работать будут 40, а то и 50 тысяч людей», - поделился сенатор после совместного заседания палат Парламента.

Помимо этого, как отметил А.Бектаев, именно сельская молодежь составляет основную часть студентов, обучающихся по техническим специальностям, профессиям в сфере сельского хозяйства. И большинство из них приезжают в город по образовательным грантам.

«Поэтому дополнительное выделение 20 тысяч грантов, обеспечение 75 тысячами мест в общежитиях для студентов - важный и исторический шаг», - сказал депутат Сената.

Напомним, сегодня Глава государства объявил о пяти инициативах по улучшению жизни казахстанцев. Нурсултан Назарбаев дал поручения по новой ипотеке под 7% на 25 лет, снижению налогов до 1% для тех, кто получает низкую зарплату, проведению газопровода в Астану, о строительстве общежитий для студентов, увеличении грантов и повышении зарплат и пенсий учителям.

Фото:www.shymkent13.ru