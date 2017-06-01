Как решается проблема нехватки ж/д билетов во время ЭКСПО-2017

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Планируется, что на международную выставку ЭКСПО-2017 приедет около 1,8 млн человек из регионов Казахстана. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе встречи житель Шымкента посетовал на сложность покупки билетов на поезда до Астаны и спросил, как будет решаться эта проблема во время проведения ЭКСПО.

«По нашим планам посмотреть ЭКСПО со всех регионов Казахстана приедет около 1,8 млн человек. Более половины из них будут добираться железнодорожным транспортом. Поэтому мы число поездов, курсирующих в сторону столицы, увеличили в два раза», - ответил Женис Касымбек.

По данным министра, если прошедшей зимой число поездов, прибывающих в Астану, составляло 27, то сейчас их число увеличено до 54.

«В их числе 2 новых поезда, прибывающих в столицу из Шымкента. Половина из 54 поездов будет прибывать на новый вокзал, остальные - на старый», - уточнил Женис Касымбек.