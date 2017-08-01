Как реконструируют Ботанический сад в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководство Института ботаники и фитоинтродукции рассказало об изменениях, которые ожидают главный Ботанический сад в ближайшие несколько лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году институту исполняется 85 лет. За это время было принято всего лишь два генеральных плана реконструкции главного Ботанического сада, находящегося в Алматы - в 1932 и 1955 годах. Причем, генплан 1955 года сослужил долгую службу и до сих пор является основой его современного состояния.

В 2014 году коллективом института была разработана собственная концепция развития и модернизации, основанная на законодательстве РК и передовом мировом опыте деятельности ботанических садов. Основная идея - «Ботанический сад 21 века - сад новых технологий».

В мае 2014, после посещения Ботанического сада министр образования и науки РК Аслан Саринжипов, издал приказ о создании межведомственной рабочей группы по выработке концепции развития сада. Создан Фонд развития сада, зарегистрированный 28 мая 2015 года.

Все затраты на концепт-дизайн были осуществлены за счет Общественного фонда. Концепция и мастер-план одобрены на градостроительном совете в сентябре 2016 года.

«На данный момент выполнена топографическая съемка территории в масштабе 1 к 500 с нанесением схемы расположения всех сетей, подземных коммуникаций и арыков. Полученная карта согласована с городским управлением архитектуры и градостроительства. Нанесены и согласованы красные линии. Также в масштабе 1 к 200 отображено расположение более 20 тыс деревьев и кустарников, установлена таксономическая принадлежность.

Начаты работы по реконструкции дорожно-тропиночной сети внутри коллекционных фондов. На экспозициях: «Восточная Азия» и « Кленовая Азия» идет замена прежних тропиночных сетей на новые с применением новых технологий и материалов.

Построен тепличный комплекс по южнокорейской технологии площадью 450 кв. м. с полной автоматизацией.

Установлено современное ограждение нового коллекционного участка цветочно-декоративных растений, завершаются работы по ограждению участков: «Лекарственные растения» и «Дикие плодовые растения», а также альпинария и памятника древесных растений», - рассказала генеральный директор Института ботаники и фитоинтродукции Комитета науки Министерства образования и науки РК Гульнара Ситпаева.

В планах - строительство научного центра, где будут размещены гербарный фонд, банк семян, конференц-зал, библиотека и музей растительного мира, а также оснащение ботанического сада трехъязычной системой электронного экскурсовода.

«Концепция реконструкции - сохранение расположения коллекций, но с изменением общественной зоны. Предложено новое видение партера и входных групп с улиц Тимирязева и Аль-Фараби, новое административное здание оригинального дизайна, оранжереи и климатрон, теплицы, чайный домик и игровые площадки, сад скульптур, мост под деревьями, детская площадка, сад сердец и лабиринт из живых растений. В концепт-дизайне предполагается новое ограждение Ботанического сада, видеосигнализация¸ зоны wi-fi, новое покрытие дорог и тропинок, система орошения», - говорит Гульнара Ситпаева.

По ее словам, Ботанический сад после реконструкции не превратиться в очередной городской парк.

«Законом РК «Об особо охраняемых природных территориях» на государственные ботанические сады возложена не менее важная социокультурная функция. Мы ни в коем случае не сможем изменить его основных функций, законодательство четко регламентирует возможные действия и работы. Да, мы сделаем его одной из главных достопримечательностей, но одной из главных функций было, есть и будет проведение научно-исследовательской и природоохранной деятельности. Заключен меморандум о сотрудничестве между акиматом и министерством»,- отметила директор Института ботаники, в ведении которого находится Ботанический сад.

Реализация мероприятий по реконструкции обеспечит новый уровень исполнения Ботаническим садом всех его основных функций, и, по планам ученых и заинтересованных лиц, позволит комплексно решить задачи сохранения и развития фондов.

Ранее руководство Института ботаники успокоило алматинцев, испытывающих беспокойство о судьбе забора, ограждающего Ботанический сад.