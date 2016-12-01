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Как пройдет новогодняя ночь в Астане

Как пройдет новогодняя ночь в Астане
26 Декабря 2016 16:16 242

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Грандиозная праздничная программа ожидает жителей и гостей столицы в новогоднюю ночь, сообщили в управлении культуры, архивов и документации города Астаны.

С 21:00 до 03:00 в ледовом городке у ТРЦ «Хан Шатыр», а также на городской площади для всех желающих встретить 2017 год в веселой атмосфере подготовлена шоу-программа и концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В новогоднюю ночь в столице на открытых площадках выступят Айкын Толепберген, Али Окапов, Маржан Арапбаева, братья Жугунусовы, группы «Орда» и «Дабыл», и многие другие любимые артисты казахстанцев.

Как пройдет новогодняя ночь в Астане   

Несомненно, новогодняя ночь возле главной елки страны и на городской площади, где в этом году также установлен ледовый городок и горки, впечатлит посетителей, считают в акимате.

Помимо хорошего настроения новогодняя ночь подарит гостям уличных мероприятий возможность загадать желание в полночь под грандиозным фейерверком. В честь наступления 2017-го года салют будет запущен в трех районах столицы - возле ТРЦ «Хан Шатыр», с набережной реки Есиль, а также в сквере на пересечении проспекта Абылай хана и улицы  Пушкина. Новогодняя ночь на набережной будет особенно привлекательной для любителей покататься на коньках - для всех желающих здесь будут организованы массовые катания под фейерверком. 

 

Ключевые слова: КАЗМЕДИА, Астана,
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