Как Петропавловск готовится к форуму с участием президентов Казахстана и России

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - На совещании с первым заместителем Премьер-Министра РК Аскаром Маминым в Северо-Казахстанской области обсудили подготовку к форуму межрегионального сотрудничества, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году форум пройдет в Петропавловске. Аскар Мамин отметил, что в прошлом году его проводили в Челябинске. Организация там была на высоком уровне, не менее успешного проведения мероприятия ждут и от Петропавловска.

«Будет обсуждаться интересная тема «Новые подходы и тенденции развития туризма Казахстана и России». Мы придаем важнейшее значение развитию туризма. Петропавловск выбран не случайно. Он обладает значительным потенциалом. Если говорим о туристах, которые могли бы посещать наши туристические места, приобретать наши туристические продукты, мы во многом ориентированы на российский рынок в том числе», - отметил А. Мамин.

Он уверен, что проведение форума позволит показать не только возможности региона, но и в целом Казахстана. В рамках мероприятия пройдет туристическая выставка. А. Мамин акцентировал внимание на качестве контента, презентаций.

Как идет подготовка к проведению форума в самом Петропавловске, рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

По его словам, пленарное заседание планируют провести во Дворце школьников. Сейчас он еще строится, но все работы глава региона пообещал завершить к 1 сентября.

«Учитывая, что основной поток гостей ожидается воздушным и автомобильным транспортом, с южной стороны города проводим масштабную работу по реконструкции. Там были частные дома 50-60-х годов постройки, без удобств. На месте порядка 500 домов будут построены дома на 2,5 тысячи квартир. Вся улица будет реконструирована», - сказал К. Аксакалов.

Занимаются развитием транспортной инфраструктуры. Аким области отметил, что в прошлом году при поддержке Правительства привели часть улиц Петропавловска в должное состояние. Вместе с тем только 50% дорог в городе имеют асфальт. К. Аксакалов попросил оказать поддержку в вопросе выделения средств для ремонта второстепенных дорог в Петропавловске.

Впервые за многие годы провели работы по освещению. Планируемая экономия от эксплуатации новых фонарей составит порядка 15 миллионов тенге в год.

«В рамках договоренностей с Южно-Уральской железной дорогой будет проведена реконструкция железнодорожного вокзала, который тоже долгое время не ремонтировался. Модернизация будет и внутри, и снаружи. Планируется установка лифтов, что значительно облегчит выход на перрон. Работу завершим в течение двух лет», - сказал К. Аксакалов.







По его информации, разработан план по благоустройству города, который предусматривает приведение в порядок не только улиц, но и дворовых территорий. Аким области подчеркнул, что на протяжении нескольких лет средства городу на эти цели не выделялись. Благодаря помощи Правительства РК и собственным резервам в этом году в Петропавловске намерены завершить работы.

Запланировано озеленение города. Оформят фасадную часть порядка 60 домов. К. Аксакалов говорит, что если бы была продолжена программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства, то домов отремонтировали гораздо больше.

Отдельный вопрос - наличие мест в гостиницах. Аким области проинформировал, что сейчас уже готовы более 750 мест. Строится еще две гостиницы.

«По нашим оценкам, в дни проведения форума в Петропавловске будет находиться свыше тысячи гостей. Многие из них приедут заранее. Нужно не менее 1,2 тысяч мест в гостиницах. Пока их недостаточно. Этот вопрос рассмотрим еще более подробно», - сказал А. Мамин.

Гостей будут встречать 27 ресторанов Петропавловска. Рассказал К. Аксакалов и о действующих и строящихся торговых центрах.

«Предстоит провести большую работу по приведению на должный уровень инфраструктуры города. Это касается и инженерной инфраструктуры, и дорог, и архитектуры. Сроки не такие большие. Необходима интенсивная работа со стороны акимата области», - отметил А. Мамин.