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Как отправляют неправильно припаркованные авто на штрафстоянку, показали в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент внутренних дел Астаны настоятельно рекомендует водителям не ставить автомобили вдоль дорог в период очистки проезжей части от снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Уборка снега и очищение проезжей части в некоторых местах значительно затруднены, и специальная снегоуборочная техника не может осуществлять работу по причине неправильной парковки транспортных средств. Кроме того, на обочине дорог в местах района рынков, торгово-развлекательных центров водители авто нередко игнорируют дорожные знаки и хаотично паркуют свои машины, тем самым создавая автомобильные заторы на проезжей части», - отметили в полиции.
В связи с этим полиция города официально обращается ко всем автовладельцам и призывает с большой ответственностью отнестись к вопросу парковки автомашин.
«Припаркованные в неустановленных местах транспортные средства с помощью эвакуаторов будут доставляться на штрафные стоянки», - заключили в ведомстве.
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