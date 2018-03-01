Как относятся венгры к Наурызу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как относятся венгры к Наурызу, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Андраш Барани, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотя в Венгрии Наурыз мы не отмечаем. Но я думаю, что эти традиции сохранились все-таки в праздновании Пасхи. День весеннего равноденствия - чрезвычайно важен и для нас, венгров. Хотя он и не отмечен красным цветом в календаре, но все венгры осознают этот день как начало весны. До введения нового календаря, естественно, мы отмечали не только начало весны, но и начало нового года именно в день весеннего равноденствия. Поэтому венгры сегодня тоже в праздничном настроении», - отметил Андраш Барани, выступая на тожественном мероприятии в честь Наурыза в Международной Тюркской академии.





Дипломат поздравил всех казахстанцев с Наурызом.

«Я хотел бы от имени своего народа, от имени своей страны поздравить вас с этим замечательным, прекрасным праздником и желаю вам всего самого наилучшего» - сказал Андраш Барани.