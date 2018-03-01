Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -3 °С
Алматы: 18 °С
USD 320.60 EUR 393.86
RUB 5.56 CNY 50.63
Скачать

Как относятся венгры к Наурызу

20 Марта 2018 13:57 647
Поделиться:
Как относятся венгры к Наурызу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как относятся венгры к Наурызу, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Андраш Барани, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Новости по теме

В Алматы начали праздновать Наурыз
Возрождению празднования Наурыза в Казахстане исполнилось 30 лет В Международной Тюркской академии отметили Наурыз

«Хотя в Венгрии Наурыз мы не отмечаем. Но я думаю, что эти традиции сохранились все-таки в праздновании Пасхи. День весеннего равноденствия - чрезвычайно важен и для нас, венгров. Хотя он и не отмечен красным цветом в календаре, но все венгры осознают этот день как начало весны. До введения нового календаря, естественно, мы отмечали не только начало весны, но и начало нового года именно в день весеннего равноденствия. Поэтому венгры сегодня тоже в праздничном настроении», - отметил  Андраш Барани, выступая  на тожественном мероприятии в честь Наурыза в Международной Тюркской академии.

Как относятся венгры к Наурызу 

Дипломат поздравил всех казахстанцев с Наурызом.

«Я хотел бы от имени своего народа, от имени своей страны поздравить вас с этим замечательным, прекрасным праздником и желаю вам всего самого наилучшего» - сказал Андраш Барани.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Наурыз, Венгрия, Астана,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив