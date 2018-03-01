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Как отметили Наурыз в Хьюстоне

20 Марта 2018 10:34 447
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Как отметили Наурыз в Хьюстоне

ХЬЮСТОН. КАЗИНФОРМ - Наурыз отметили в одном из центральных парков Хьюстона (штат Техас) в США, передает МИА «Казинформ».

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«Каждый год это праздник в штатах отмечают выходцы из таких стран, как Турция, Босния, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, - рассказывает жительница штата Техас Гаухар Сембаева. - По всему парку ставят палатки, где американцы могут попробовать национальные блюда. Кыргызы установили большую юрту, узбеки приготовили плов в огромном казане, боснийцы запекли барана прямо там же, в парке, а казахи угощали мантами, баурсаками и праздничным блюдом Наурыз коже». Его приготовила апа Маша Хусбек. Этническая казашка родом из Монголии.


Как отметили Наурыз в Хьюстоне 

«В нашем ауле в Монголии Наурыз - это большой праздник. Обязательно варим коже из семи ингредиентов: сорпа, казы, бидай, айран, соль, мясо, рис. Нам особенно приятно встретить Наурыз в этом году с семьей нашей дочери Акерке. Мы сюда приехали погостить, и очень рады, что здесь не забывают о традициях казахского народа», - поделилась Маша апа.


Как отметили Наурыз в Хьюстоне 

Как отметила Гаухар Сембаева, в Хьюстоне очень много наших соотечественников из западных регионов Казахстана. Зачастую они приезжают по трудовым контрактам с нефтяными и газовыми компаниями.

Семья Раушан Мухаметжановой уже третий год встречает Наурыз в Хьюстоне. «Каждый раз это яркие концертные номера, красочные костюмы, национальная кухня тюркоязычных стран. Мы встречаем старых друзей, заводим новые знакомства. Поддерживаем интерес детей к нашим национальным традициям, - рассказывает Раушан Мухаметжанова. - С каждым годом празднование Наурыза становится более интернациональным, все больше американцев узнают о нашей культуре, стране. Так, специально на фестиваль приехали студенты из Далласа, где учится наша дочь. Их впечатлило наше гостеприимство, доброжелательность, открытость. Особенно запомнилось выступление детей из казахской школы «Шанырак».


Как отметили Наурыз в Хьюстоне 

На сцене парка выступили дети из воскресной казахской школы Хьюстона «Шанырак». В этом учебном году около 20 детей занимаются в школе. Они изучают казахский язык, берут уроки игры на домбре, а также разучивают национальные танцы. Большинство костюмов для детей придумывают и шьют сами мамы, кое-что удаётся привезти из Казахстана. Выступления казахстанских детей всегда вызывает восторг у американцев.


Как отметили Наурыз в Хьюстоне 
Как отметили Наурыз в Хьюстоне 

Так, Асель Утеулиева в качестве волонтера учит детей играть на домбре в Хьюстоне в воскресной школе. Она сама в детстве ходила в музыкальную школу по классу домбра в Казахстане.


Как отметили Наурыз в Хьюстоне  

«Дети быстро запоминают аккорды. Мне легко с ними заниматься. Тем более у них есть огромное желание играть на домбре. В нашем репертуаре - самые известные казахские кюи, такие, как «Еркем-ай», «Камажай» и другие», - рассказывает она.

Надо отметить, что сегодня в казахской школе Хьюстона желающих брать уроки у Асель больше, чем самих инструментов. Казахская домбра в Хьюстоне на вес золота, не у всех имеется.

В завершение выступлений казахской школы на сцену вышли десятки казахстанцев и устроили флешмоб - танец на песню «Кара жорга».

В Хьюстоне проживает около двух тысяч казахстанцев.


Как отметили Наурыз в Хьюстоне 
Как отметили Наурыз в Хьюстоне 
Как отметили Наурыз в Хьюстоне 
Как отметили Наурыз в Хьюстоне 
Как отметили Наурыз в Хьюстоне 

 

Фото Гаухар Сембаевой

 

 

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Ключевые слова: Наурыз, США,
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Автор:

Касымова Эльмира

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