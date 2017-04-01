Как ограничить выезд должника за пределы Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство юстиции Казахстана объяснило, как ограничивают выезд должника за пределы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил официальный представитель министерства Олжас Рамазанов, это один из наиболее часто задаваемых вопросов казахстанцев.

«Согласно закону, если вам не платят по счетам вовремя и без уважительных на то причин, то желательно просто написать заявление. После этого судоисполнитель вынесет постановление о том, что должнику нельзя временно покидать страну, а суд санкционирует документ. Так что, если ваш должник планировал отдохнуть в Турции либо и вовсе хотел уехать на ПМЖ в другое государство, то это будет уже проблематично. Надеюсь, эта информация вам не понадобится, и долги вам будут возвращать вовремя, без громких ссор и судебных и разбирательств», - написал он.



В ответе министерства поясняется, что согласно статье 33 Закона РК от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», при неисполнении физическим лицом, должностным лицом (исполняющим обязанности) юридического лица, являющегося должником, в установленный срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе, судебный исполнитель вправе, а по заявлению взыскателя обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Казахстана.



«Постановление судебного исполнителя о временном ограничении на выезд физического лица, должностного лица (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из Республики Казахстан подлежит санкционированию судом в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан», - сообщили в министерстве.