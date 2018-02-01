Как найти деньги на съемки кино в Казахстане, рассказали авторы фильма

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Авторы фильма «Бойжеткен. Все из-за нее» на пресс-конференции рассказали о своем опыте создания кинокартины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект «Бойжеткен» существует почти два года. И был известен скорее тем, что его идейные вдохновители вначале искали финансирование через народное инвестирование - краудфандинг.

«Был сбор денег с помощью краудфандинга. Мы собрали около 600 тысяч тенге. Для съемок фильма это катастрофически мало, тем более для такого кино, которое предназначается для широкого проката в кинотеатрах. Мы не опускали рук, искали пути. В 2017 году продюсер Алмагуль Тлеухан проводила конкурс сценариев, где мы и выиграли. Так мы нашли недостающую сумму», - рассказал автор сценария и режиссер фильма Абдель Фифтибаев.





Действие фильма «Бойжеткен. Все из-за нее» происходит в Алматы, картина повествует о музыке и любви, жизненных целях и мироустройстве, рассказывает о взаимоотношениях молодого парня и девушки. Режиссер Абдель Фифтибаев решил через свое творение показать Алматы как «город-джаз, город-блюз, город рок-н-ролла», по его мнению, в потоке за глянцем и гламуром это оказалось неожиданно утраченным. Причем как в реальной жизни, так и в кино.





С поиском алматинской музыки, как выяснилось, у создателей фильма проблем не было. Песни все оригинальные. Авторы - алматинские, казахстанские музыканты, которые творят в подвалах, на этом ничего не зарабатывают, вся музыка была предоставлена бесплатно. Одна песня российской группы также досталась создателям кинокартины бесплатно. «Надеюсь, что музыка понравится зрителям. Хотелось бы, чтобы казахстанцы узнали, что у нас есть не только известные всем артисты, но и другие ребята, которые делают хорошую качественную музыку, но их мало кто знает. Песню «Джулия» на гитаре исполняет Руслан Джаикбаев, а заглавный саундтрек - группа «Джаз-вода» и Александр Галаев, также сыгравший одну из ролей в картине», - сказал Абдель Фифитибаев.





Непростым оказалось найти локации. Съемки фильма проходили летом, как раз в разгар реконструкции улиц в центральной части Алматы, поэтому локации менялись 6 раз.

«Основные локации искали через друзей, знакомых. Крышу, куда забираются главные герои, помог найти один из друзей. Он живет в доме, где на первом этаже раньше располагался магазин «Океан», договорился с КСК, и нам дали эту крышу для съемок. Была в фильме кульминационная сцена на концерте, когда главный герой играет и падает в обморок. Мы договорились с организаторами фестиваля Nomad Vibes, проходившего летом в закрытом трамвайном депо, что по его окончании они оставят нам эту площадку на 6 часов для съемок. Но по факту нам пришлось еще часа два на месте договариваться с акиматом. В итоге нам выделили два часа на все про все. И мы отсняли эту сложную сцену за предоставленное время», - вспоминает режиссер.

Актеров для фильма специально подбирали «нераскрученных», но имеющих определенный опыт съемок и талант.

«У нас кастинг тоже был достаточно сложный, но очень честный и справедливый. Также, как мы с Абделем друг друга нашли в честном конкурсе, каждый актер в фильме был выбран путем отбора. Мальчика-гитариста Гошу мы нашли на концерте, исполнителя роли Дэна долго искали, и нам показалось, что Ерболат Ержанов лучше всех подходит на эту роль, потому что нам нужен был обычный парень, чтобы зрители, которые видят фильм, узнавали себя. Поэтому сознательно не хотели брать раскрученных звезд. Люблю дебютантов. Это та категория, которая отдается проекту полностью. Но у меня стабильная техническая команда, с которой я иду из года в год - оператор Айдар Оспанов, художник по костюмам Асель Ильяшева, художник по гриму Светлана Иреханова», - сказала продюсер фильма Алмагуль Тлеухан.

Съемки длились 25 смен. Подготовительный период шел 3 месяца - время ушло на подбор локаций, кастинги. Около полугода шел постпродашн. По словам продюсера, шумы отписывали в Санкт-Петербурге, мастеринг делался в США. Одним словом, синтез молодости и опыта, андерграунда и качества привел к тому, что проект не просто выстоял, но еще и выходит в прокат.