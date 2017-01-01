Как казахстанские телеведущие справляются со своими эмоциями в прямом эфире 

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Каждый день мы садимся у экранов телевизоров. Для дикторов и ведущих телевидение стало неотъемлемой частью жизни, они не могут жить без прямого эфира, микрофона и камеры. Это их образ жизни. О том, как они справляются с эмоциями в эфире, о работе на ТВ и о дресс-коде рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» казахстанские телеведущие.





Ведущая новостей на «31 канале» Наталья Райм более 15 лет работает на телевидении. Для нее лицо канала - это в первую очередь, образованный, начитанный, воспитанный человек.

«Для меня лицо канала, это человек, которому хотелось бы подражать. Но здесь не идёт речь о внешней красоте, одежде или манерах. Хотя и это должно привлекать. Это в первую очередь, внутренний богатый мир, успех, профессионализм. Что касается правил работы ведущего, то конечно, есть стандарты теоретические, взятые из книг, перенятые у педагогов или мэтров телевидения. Но для меня, это прежде всего, умение вести себя в эфире достойно. Во всех смыслах. Это касается речи, дикции, выделения акцентов в произносимой информации, сочувствия, если речь идёт о трагедии, поддержке (хотя бы словесной и информационной), если в материале мы пытаемся помочь отцу-одиночке или матери, которая живёт в гараже. Поэтому, правила работы каждый ведущий определяет сам для себя», - считает ведущая.

По словам Натальи Райм с эмоциями в эфире необходимо справляться, но зачастую это не всегда получается.

«Я, прежде всего, человек. И мне не чуждо чужое горе. У меня были эфиры, когда по лицу текли слёзы и надрывался голос. Допустим, недавняя трагедия в Шахане. Это сломанные судьбы и надежды. Я в эфире рассказывала о том, что женщину похоронили в одном гробу с семимесячным сыном. Здесь невозможно говорить без слез... Но телезритель, видя наши переживания, все понимает», - говорит Наталья.

Ведущая в работе рассказала, что придерживается дресс-кода. Строгие классические костюмы, блузы с пиджаками и минимум украшений. Наталья ни в коем случае не позволяет себе выглядеть по-другому.

«Я чувствую себя не в своей «тарелке», если мне предлагают в эфир надеть много украшений, тяжёлых и брутальных. Также не могу позволить надеть в эфир пёстрое, яркое, с глубоким декольте. Для меня последнее вообще неприемлемо. Мои коллеги иногда шутят: «Наталья, давайте поднимем рейтинги бюстом», но все это на уровне смеха и редакционного юмора, не более того. Я знаю, какой он, мой зритель. И кто я для своего зрителя. Я для них не только ведущая новостей, но и супруга своего мужа, мама троих детей, эталон женственности. Это факты. Об этом мне тысячи раз говорили при встречах, писали на страницах в социальных сетях. И я должна этому соответствовать. И в этом меня очень выручает классика», - сообщила она.





Продюсер и телеведущий на телеканале НТК Адиль Лиян также имеет большой опыт работы на телевидении. Он отметил, что лицо канала должно быть интересным и харизматичным, и полностью совпадать с концепцией и миссией канала.

«Самое главное правило: когда я захожу в студию, все мои проблемы, все, что происходит в моей жизни - остается по ту сторону студии, потому что зритель не виноват в моих проблемах. Моя задача - доносить информацию, все то, что задумано нашей командой. И, конечно, заряжать положительной энергией, не заниматься самолюбованием», - сказал Адиль Лиян.

Телеведущий рассказал, что за время учебы научился контролировать свои эмоции. И сегодня для него работа ведущего - это не просто «вышел, поболтал и покривлялся перед камерой», а целый процесс работы со всеми правилами. Стиль для Адиля Лиян создают специалисты, которые знают, что предпочитает ведущий, в чем ему будет комфортно. По поводу дресс-кода ведущий не думает, он знает, что всю работу сделают профессионалы.





Ведущая Асель Акбарова на телеканале «Хабар» работает с 2006 года. За 11 лет работы она изучила всю «кухню». Сегодня телеведущая знает, что работа диктора не легка, но тем и интересна, когда он ставит перед тобой определенные цели и идет к их достижению, преодолевая все трудности на своем пути.

«Ведущий новостей должен стараться быть сдержанным. Иногда кажется, что человек, сидящий в кадре не должен пропускать через себя информацию в полной мере, потому что это засор твоего сознания. С другой стороны, не пропустив через себя, ты не будешь осознавать того, что говоришь. Иногда бывают новости, когда трудно сдержать слезы. И у меня такое бывало часто: глаза наполняются слезами, голос заметно начинает дрожать, стоит ком в горле. А иногда бывает, что очень смешно, что тоже нельзя делать. Конечно, когда внутри тебя все смеется, ты должен не показать это зрителю. Все равно себя сдерживаешь и не теряешь самообладания, в этом и заключается профессионализм», - считает телеведущая.



Определенного дресс-кода у Асель Акбаровой нет. Все наряды для программ создают стилисты. А до гримерки ведущая может дойти в спортивном костюме и очках, в эфир выходит в красивом платье и макияже. «Главное, чтобы не было вызывающе, вульгарно», - признается она.





Ведущая новостей на телеканале «Хабар 24KZ» Вера Захарчук тоже в жизни предпочитает стиль casual, но в эфире это строгая классика, так, чтобы ничего не отвлекало зрителей от новостей. Вера с 2000 года работает на телевидении, вначале это были программы развлекательного характера, сегодня это новости на канале, и это для нее новый опыт, говорит ведущая.

«Хороший ведущий - это человек, который знает немного и работу операторов, осветителей, режиссеров, я не говорю уже о специфике работы редактора, журналиста и так далее. С таким ведущим легко работать и всей ТВ-команде. Ну, а навыки визажиста, (это уже заметка для женщин-ведущих), сэкономят вам нервы и время. Я всегда сама делаю себе макияж. Набрать определенный багаж навыков ведущего может практически каждый. Но хороший ведущий - это не просто лицо на экране. С тобой должно быть интересно зрителю. Ты должен быть личностью и обладать определенным багажом знаний, да и харизма не помешает. Умение импровизировать, если ты работаешь в кадре, просто бесценно», - сказала телеведущая.

Вера признается, что справляться с эмоциями в эфире ей помогает чувство юмора, коим она не лишена. По ее мнению, без чувства юмора в этой профессии она могла бы и не состояться.

«Как и в любой другой профессии, здесь свои обязательства, свои нюансы, но главное правило, это наверное - всегда стараться работать над собой, учиться, быть любознательным, узнавать что-то новое, уметь слушать людей, а не наслаждаться собой в кадре, стараться много читать. Неинтересного, поверхностного, глупого ведущего, заботящегося только о своей внешности, слушать, да и смотреть, не интересно. Поверьте, на нашем телевидении такого добра хватает. Я их называю ведущими-однодневками. Они, как появляются, так и исчезают с экранов, потому что им нечего сказать телезрителю. А уж, если нечего сказать, то лучше молчи», - считает Вера Захарчук.