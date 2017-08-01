Как используют энергию ветра и солнца в Сардинии, рассказали на ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня опытом использования энергии ветра, солнца и воды с казахстанцами поделился итальянский регион Сардиния.

Остров, известный не только как туристический центр средиземноморья, но и как родина большого количества долгожителей открыл свою неделю на выставке «Астана Экспо-2017» в итальянском павильоне.

Делегаты Сардинии рассказали о том, что мусор, который сортируют для переработки; еда, расфасованная в экологически чистые упаковки; экономия воды; употребление в пищу выращенных на острове органических продуктов и, конечно, возобновляемые источники энергии представляют политику Сардинии за последние два десятилетия.







Особенности качества жизни Сардинии определили этот остров в список «голубых зон» мира, отличающихся большим количеством долгожителей. В своей презентации качества и образа жизни в Сардинии спикеры пресс-конференции сделали акцент на взаимосвязи между традицией и новаторством, чувством общности и индивидуальной инициативой.

«Сардиния является не только популярным туристическим местом, но и необыкновенной землей с радужным приемом, излюбленным местом ученых, художников и других деятелей искусства», - отметила советник по туризму Сардинии Барбара Арджиолас.







В течение недели в павильоне Италии будут презентованы аудиовизуальные проекты Сардинии, отражающие тему Всемирной выставки «Астана Экспо-2017» - короткометражные фильмы и веб-серии, представляющие интерес для разных поколений.

Кроме того, в качестве символических проектов, отражающих тему «Энергия будущего», в павильоне Италии будут продемонстрированы яркие объекты современного искусства Даниелы Дукато «Социальный ковер» и «Колыбель».