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Как Головкин морально готовит «Канело» к поражению

Как Головкин морально готовит «Канело» к поражению
13 Июня 2017 08:33 464

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Givemesport.com отметил очевидное превосходство Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) над своим следующим соперником Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО) в психологическом аспекте, сообщает Sports.kz.

«Очевидно, что «Канело» взволнован и раздражен тем, что ему придется делить «пространство» с Головкиным. Геннадий полностью уверен в себе, и его комментарий в адрес Альвареса: «Расслабься, это жизнь!» лишь подтверждает это. Всё это звучит так, будто он мысленно готовит мексиканца к поражению, которое непременно должно произойти. Головкин выглядит холодным, спокойным и собранным. Посмотрим, кто победит в «играх разума» в сентябре», - пишет издание.

Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября.

 

Ключевые слова: Спорт,
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