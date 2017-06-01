Как Головкин морально готовит «Канело» к поражению

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сайт Givemesport.com отметил очевидное превосходство Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) над своим следующим соперником Саулем Альваресом (49-1-1, 34 КО) в психологическом аспекте, сообщает Sports.kz.

«Очевидно, что «Канело» взволнован и раздражен тем, что ему придется делить «пространство» с Головкиным. Геннадий полностью уверен в себе, и его комментарий в адрес Альвареса: «Расслабься, это жизнь!» лишь подтверждает это. Всё это звучит так, будто он мысленно готовит мексиканца к поражению, которое непременно должно произойти. Головкин выглядит холодным, спокойным и собранным. Посмотрим, кто победит в «играх разума» в сентябре», - пишет издание.



Бой Головкин - Альварес состоится 16 сентября.