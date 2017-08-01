Как глава Google пообещал алматинским школьницам открыть офис в Казахстане 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Школьницы из Алматы, победившие на конкурсе Technovation Challenge в Силиконовой долине, вернулись в Казахстан. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с представителями команды и узнал, как возникла идея создания мобильного приложения, получившего главный приз, и о чем они говорили на встрече с генеральным директором корпорации Google Сундаром Пичаи.

Как ранее сообщало генеральное консульство США в Алматы, шесть команд из разных стран участвовало в саммите Technovation World Pitch. Казахстан же представляли сразу две команды из Алматы. Команда #MakerspaceAlmaty «/flash» победила более 100 команд со всего мира, а также представила свою идею на World Pitch Summit в Силиконовой долине.





«/Flash» - команда из четырех девочек старших классов - Аружан Кошкаровой, Ажар Султансих, Дианой Жанакбаевой, Дияры Бейсенбековой. Они провели месяцы в MakerspaceAlmaty со своими наставниками, изучая, разрабатывая и программируя QamCare - мобильное приложение для повышения безопасности подростков. QamCare позволяет подросткам отправлять координаты GPS своим близким в случае чрезвычайной ситуации. Название приложения QamCare происходит от казахского слова «қамкор», что означает уход и поддержку.

«В MakerspaceAlmaty я преподавала курсы по робототехнике и основам программирования. MakerspaceAlmaty - это проект американского консульства в Алматы и компании «Shevron». Все, что там проходит, - бесплатно для всех желающих. И вот, к нам на курсы как раз приходили девушки - Аружан ходила к нам на «робототехнику», Диана и Ажар учились на «программировании». Осенью 2016 года я решила, что нужно поучаствовать в конкурсе Technovation. Это конкурс только для девочек от 10 до 18 лет. Цель конкурса - вдохновить девушек к технологиям. И я решила собрать команду», - рассказала ментор команды Азиза Ибрагимова.





По ее словам, когда команда была собрана, девушки начали разрабатывать идею для конкурса. Азиза Ибрагимова рассказала, что перед QamCare было много идей, в том числе разработка приложения для предотвращения суицидов. «Однажды, когда мы обсуждали, мы прочли новость о том, что пропал 11-летний мальчик в Алматы. Как оказалось, его похитила мачеха. Но не только его история оказала влияние на нас. И мы решили создать приложение по безопасности. Сделали анализ рынка, узнали, какие подобные приложения уже есть, подумали, как мы можем его улучшить. Мы разработали свое приложение, а после доработали его, сделав еще дистанционную кнопку «SOS», - пояснила Азиза.

Суть приложения такова: после регистрации в системе, в разделе приложения «семейный круг лиц» необходимо ввести контакты доверенных лиц. Приложение начинает работать, как только его запустят перед выходом из дома или школы, нажав кнопку «Start».



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«В случае опасности есть кнопка «SOS». У вас будет 10 секунд, чтобы отменить, если вы нажали ее случайно. По истечению этого времени сообщение что-то вроде «Я в опасности, свяжитесь со мной» с точной геолокацией этого телефона моментально отправляется тому кругу лиц, которые вы добавили. Позже мы подумали, что бывают ситуации, когда ребенок возвращается со школы и телефон лежит где-то в рюкзаке. Когда начинается погоня или слежка, нет возможности достать телефон. Для таких случаев мы разработали маленькую кнопку, которая легко умещается в ладони. Кнопка «SOS» в отличие от аналога в приложении телефона работает мгновенно. Две кнопки расположены рядом - одна разблокирует устройство, вторая потом мгновенно отправляет сообщение. Кнопка связывается с мобильным телефоном с помощью Bluetooth», - рассказала ментор команды, отметив, что QamQare будет доступно уже в осенью этого года.

По ее словам, это устройство уже вызвало интерес у главы корпорации Google. «Перед церемонией награждения была возможность пообщаться и представить свои проекты известным бизнесменам. Один из них был Сундар Пичаи. Как мне показалось, у нашего стенда он был дольше всего. Когда наши девочки презентовали эту идею, он сказал: «Классно. Мы тоже хотели такое сделать, но у нас не получилось». Тогда мы пошутили: «Купите наш», - говорит Азиза Ибрагимова.

А вот с членом команды, учащейся Haileybury Almaty Аружан Кошкаровой, глава Google встретился лично. Из каждой команды к нему на прием пригласили по одному представителю, которые получили возможность задать свой вопрос Сундару Пичаи.

«Там были легкие и сложные вопросы. Я спросила у него, что предпринимается для продвижения женщин в сфере IT? Он сказал, что «в Google есть место и для тебя». Когда наши вопросы иссякли, вопросы стал задавать он. Сундар спросил, какой у нас самый любимый Google-продукт? Девочки говорили о Youtube, о самой поисковой системе. А я сказала, что Google Hangouts (программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями и видеоконференций, разработанное компанией Google), потому что в команде сами пользовались им. Из-за того, что мы учимся в разных школах, не всегда получалось встречаться, поэтому мы пользовались приложением. Потом он спросил нас о том, что корпорации «Google» делать дальше? У меня сразу вырвалось - открыть офис в Казахстане. Он сказал: «Хорошо, без проблем. (...) Я думала, что он будет серьезным, сдержанным по отношению к детям. Но он оказался открытым. Наоборот, он шутил с нами, тянулся к людям. У меня остались хорошие впечатления от него», - рассказала корреспонденту Казинформа Аружан Кошкарова.





Аружан - финалист «FLEX» (Future Leaders EXchange) - некоммерческой программы обмена для старшеклассников. По этой программе казахстанские школьники один год учатся в американской школе, живут в американской семье. И Аружан как никто другой знает о жизни школьников и студентов, а также о развитии IT-сферы в США. «Все зависит от штата, но сфера IT у них развита очень хорошо. В учебных заведениях США в классах по информационным технологиям очень много девушек. А вот в наших университетах девушек в таких специальностях по пальцам пересчитать. И я подумала, почему в Казахстане IT увлекаются мало девушек?», - говорит Аружан

«В США с Казахстаном разница во времени - 12 часов. В тот день, выиграв конкурс, мы легли спать, а утром уже проснулись знаменитыми. Мы были во всех соцсетях. Фотография с гендиректором Google вообще взорвала Интернет. Когда Google публиковал эту фотографию, количество наших подписчиков увеличилось вдвое», - рассказала Азиза Ибрагимова.