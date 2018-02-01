Как делили наследство убитого банкира Ержана Татишева - суд в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе продолжается главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бизнесмена и лидера ОПГ «Депутатский корпус» Муратхана Токмади, обвиняемого в убийстве банкира Ержана Татишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В показаниях проходящих по делу многочисленных свидетелей вырисовывается картина отношений между подсудимым М. Токмади, убитым банкиром Е. Татишевым и заказчиком убийства беглым олигархом М. Аблязовым.

Меруерт Жаксылыкова, бывший советник председателя правления банка «ТуранАлем», рассказала, как после гибели главы АО «Банк ТуранАлем» Ержана Татишева вдова покойного банкира Анара Айтжанова, имевшая на тот момент контрольный пакет акций, уговорила ее войти в состав директоров банка.

«Анара способствовала включению меня в состав директоров банка и попросила разобраться с отчетами, чтобы можно было вникнуть в дела и увидеть полную картину состояния банка, - рассказала свидетель. - Когда я начала заниматься этим поручением, то увидела, что в отношениях Анары и братьев Ержана - Ерлана и Еркина - имеется определенная напряженность. Ведь определялась судьба владения и контроля над банком».

Меруерт Жаксылыкова не захотела оставаться меж двух огней и приняла решение уйти из банка. «Я перестала ходить на работу, - продолжает она. - Тогда Анара приехала ко мне домой и снова стала уговаривать меня помочь ей в делах. Но я отказала ей. У меня случился нервный срыв, так как я боялась, что могу остаться крайней в ситуации, где происходит дележ бизнеса. Анара поняла мое состояние и согласилась с моим решением».

По ее словам, зимой 2005 года в офисе компании «Bata» состоялась встреча, в которой участвовали Анара Айтжанова, Ахсамбиев Талгат, Бисембаев Бауржан, она и Садыков Кайрат, представивший Анаре список компаний, в которых числились акции БТА Банка.

«Список вызвал возмущение Анары и Ахсамбиева, так как, по их мнению, он был то ли неполным, то ли неправильным. Они начали кричать и высказывать недовольство. В связи с этим, что началась ругань, я ушла с этой встречи. Я не захотела находиться в такой обстановке, поэтому решила вообще не выходить на работу», - рассказала она.

После этого в феврале 2005 года Меруерт Жаксылыкова уехала в Москву, где находилась до лета, вернувшись в июне в Алматы.

«Когда я приехала, мне позвонил заместитель председателя правления банка Габдуллин Ниязбек, который курировал подразделения безопасности. Он сказал, что со мной хочет встретиться Жаксылык Жаримбетов, бывший топ-менеджер БТА Банка. Встреча произошла в микрорайоне «Самал-2». Жаримбетов на встрече сказал, что мне немедленно нужно выйти из состава директоров, на что я сказала, что не держусь за это место и согласилась с его требованиями. Тогда в разговоре со мной Анара сказала, что Аблязов страшный человек. Она была очень взволнована», - рассказала свидетель.

Позже Меруерт Жаксылыкова перешла на работу в другую организацию, а в 2007 году создала ТОО «Премьер Финанс Консалтинг», в котором работает до сего дня.

«В отношении совершения вымогательства денежных средств у Ержана Татишева и совершения в отношении него и его окружения других незаконных различных действий поясняю, что конкретные обстоятельства мне не известны. Я слышала, что избили телохранителя, кидали бутылку с какой-то жидкостью в его служебную машину. Что-то произошло с его водителем. Но я не знала, что это было связано с вымогательством денег у Татишева. Насколько я помню, в то время Анара с детьми куда-то уехала за границу, а Ержан какое-то время жил в здании банка», - отметила свидетель.

Судебный процесс проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области. Всего подлежат оглашению 135 свидетелей по этому делу, 25 заявили о невозможности по различным причинам прибыть на суд, 75 судом выбрано для опроса, более 40 свидетелей уже опрошено.

Напомним, М. Токмади, владельцу ТОО «КазСтройСтекло», инкриминируется убийство бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева. Заказчиком убийства называется беглый олигарх Мухтар Аблязов, оценивший в $4 млн убийство главы АО «Банк ТуранАлем». Тогда Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он же был осужден на три года лишения свободы. Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам давнего убийства, и производство по этому делу было возобновлено. На первом же заседании в Таразе подсудимый полностью признал свою вину.

Уголовное дело в отношении М. Токмади по убийству Е. Татишева состоит из 79 томов. Председательствует на процессе судья Азамат Тлепов.