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Как будут высчитывать максимальный размер сельхозугодий для аренды в Казахстане

Как будут высчитывать максимальный размер сельхозугодий для аренды в Казахстане
6 Апреля 2017 17:31 371

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства рассказали, как будут высчитывать максимальный размер сельхозугодий для выдачи их в аренду казахстанцам, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

Установление максимальных размеров предусмотрено в законопроекте по внесению изменений в Земельный кодекс РК.

В Минсельхозе считают, что цифры должны быть научно-обоснованными, поэтому объявлен тендер на разработку методики определения размера. Расчёты и формулы будут производиться в зависимости от особенностей региона и социального положения населения.

"Предложения по определению этих размеров будет исходить от местных исполнительных и представительных органов. Они свои предложения будут представлять Правительству. Правительство на основе их будет устанавливать максимальный размер по видам угодий. По всем административным районам: во всех 14 областях, 161 районе - у каждого будет свой индивидуальный размер", - сообщила руководитель Управления развития земельных отношений и землеустройства Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Жанар Каржанова в ходе пресс-конвенции в СЦК.

Добавим, что законопроект также предусматривает выдачу сельхозземель в аренду казахстанцам на конкурсной основе.

Кроме того, предлагается запретить владеть землей в пограничной полосе и пограничной зоне Государственной границы всем: и иностранцам, и казахстанским компаниям, за исключением населения, проживающего на этих территориях.

Ключевые слова: Минсельхоз, Правительство РК,
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