Как ближневосточные государства отреагировали на военный удар США по Сирии

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат сирийских правительственных сил. По данным Пентагона, корабли ВМС США, дислоцированные в Средиземном море, выпустили 59 ракет «Томагавк» по взлетным полосам, стоянкам самолетов и заправочным комплексам авиабазы.

Операция была осуществлена по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую Вашингтон и страны Запада возлагают на президента Сирии Башара Асада.

Наш корреспондент передает о реакции ведущих государств Ближневосточного региона на ситуацию в Сирии.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу позвонил Королю Саудовской Аравии Салману бен Абделю Азизу Аль Сауду по поводу недавних военных действий Вашингтона в Сирии.

Так, во время телефонного разговора Д.Трамп проинформировал короля Саудовской Аравии о запуске 59 высокоточных управляемых ракет, которые поразили аэродром Шайрат в Сирии. По мнению западных источников, с данного военного объекта 4 апреля правительственные войска Сирии произвели атаку с использованием химического оружия по мирным целям.

Саудовский король поздравил президента США с «этим мужественным решением, которое отвечает региональным и мировым интересам», говорится в заявлении, распространенном государственным агентством Королевства.

В заявлении Эр-Рияда также высоко оценили то, что США признали, что президент Сирии Башар аль-Асад является ответственным за военные удары по гражданскому населению.

Президент Египта А.Аль Сиси стал первым арабским лидером, которого в марте текущего года администрация Д.Трампа пригласила посетить Белый Дом с официальным визитом.



После американского удара, Египет призвал США и Россию «сдержать конфликт» и достичь всеобъемлющего и окончательного решения сирийского кризиса. По мнению экспертов, позиция Каира направлена на сохранение партнерских отношений с Москвой и Вашингтоном одновременно.

«Египет подтверждает важность избавления Сирии и Ближнего Востока от опасностей эскалации кризиса, чтобы сохранить безопасность тех стран, которые его составляют», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Египта.

Действия США также поддержали в Бахрейне. Министерство иностранных дел Бахрейна заявило, что «подобный шаг был необходим, чтобы остановить насилие и распространение оружия массового поражения».

Наиболее резкую позицию к политике США заняли в Иране, руководство которого охарактеризовало удар по военному объекту в Сирии как «деструктивный и опасный».

«Мы осуждаем все односторонние военные действия и ракетные удары с военных кораблей США», - заявил официальный представитель МИД Ирана Баграм Хассеми. Именно Тегеран и Москва являются близкими партнерами официального Дамаска в сирийском противостоянии.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив полностью поддерживает действия США и «данные меры должны повлиять на руководство не только Сирии, но также Ирана и КНДР».

Напомним, что 8 апреля 2017 года МИД Республики Казахстан выступил с официальным заявлением, согласно которому Астана твердо придерживается позиции, что решение внутрисирийского конфликта возможно только мирным путем, и в этой связи призывает к продолжению прямых переговоров между сирийским правительством и оппозиционными группировками по соблюдению перемирия в рамках Астанинского процесса с подключением всех заинтересованных сторон.