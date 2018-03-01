Как Астана отпразднует Наурыз

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Насыщенную культурно-развлекательную программу подготовила столица в честь празднования Наурыз мейрамы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление культуры, архивов и документации города Астаны.

Главные мероприятия по уже сложившейся традиции пройдут 21 и 22 марта на открытых площадках города. Уличные гуляния будут проходить с 10:00 до 18:00.

В этом году основные народные гуляния будут организованы на территории выставки «ЭКСПО», а не на площади у ТРЦ «Хан Шатыр», как в предыдущие годы. Также праздничные мероприятия состоятся на площади «Қазақ елі», Городской площади, в парке «Студенческий» и жилых массивах «Жағалау», «Күйгенжар», «Промышленный», «Интернациональный», «Мичурино», «Железнодорожный», «Пригородный», «Үркер», «Көктал», «Өндіріс». На всех площадках предусмотрена организация концертных программ, установка более 40 юрт, алтыбаканов. В местах проведения мероприятий будет организована торговля, спортивные состязания по национальным видам спорта.





На территории Международной специализированной выставки ЭКСПО будет организован этноаул с юртами, а также организован праздничный концерт. Около каждой юрты будут показываться национальные обряды в исполнении артистов театров города Астаны, а также представителей этнокультурных объединений. На площади праздничного этноаула будет также установлен музейный комплекс из 5-ти юрт. Здесь будут располагаться музеи «Золотой человек», «Музей национальных музыкальных инструментов», «Музей этнографии казахского народа», «Музей национальных ювелирных изделий» и «Музей национальных охотничьих промыслов». Отдельная зона будет отведена под фуд-корт. Здесь будут установлены казаны для приготовления плова, наурыз-көже и баурсаков.

На территории будет организована выставка-продажа изделий декоративно прикладного искусства.





Также на территории этноаула пройдут национальные спортивные игры - қазақ күрес, арқан тартыс, поднятие гирь, поднятие барана. Здесь все желающие могут проверить свои силу и выносливость.

Вместе с тем, в рамках празднования Наурыз мейрамы на территории этноаула состоятся собачьи бега и выставка древних казахских собак породы борзых - тазы и породы овчарок - тобет.

Кроме народных гуляний под открытым небом во всех учреждениях культуры Астаны будут проходить мероприятия, посвященные празднованию Наурыз мейрамы.

21 марта в Конгресс-центре выставки «ЭКСПО» будет представлен казахстанский мюзикл «Жаңарған жер, бақ қонған нұрлы ел». В мероприятии будут задействованы молодые таланты, новые имена сценического искусства - оперы, балета, театра. Все действие будет сопровождаться классической мировой музыкой и известными композициями казахских композиторов в исполнении симфонического оркестра. В этот же день в Концертном зале «Астана» пройдет концерт «Ауылым - әнім».





Днем ранее 20 марта Дворец «Жастар» приглашает гостей насладиться концертной программой «Женщина-весна».

16 марта музей «Алжир» проводит для детей, воспитывающихся в детском доме Астаны, специализированных интернатах, праздничную познавательно-развлекательную программу «Добро пожаловать, Наурыз!». В этот же день в Триумфальной арке «Мәңгілік ел» состоится выставка молодых художников и фотохудожников столицы, приуроченная Наурыз мейрамы, а Дирекция по обеспечению сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия проведет мероприятие «Наурыз - бейбітшілік және достық мерекесі». С 19 по 23 марта в музее Сакена Сейфуллина будет работать экспозиция «Астанаға қош келдің - Әз Наурыз».

Книжные экспозиции, театрализованные вечера с демонстрацией национальных обрядов, библиошоу, тематические викторины, этнографические выставки в праздничные дни будут проходить и во всех библиотеках столицы.

Подробный график мероприятий будет опубликован на сайте www.madeniet.astana.kz.



Фото: madeniet.astana.kz