Кафедру АНК открыли в Военном институте в Петропавловске 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Национальной гвардии Республики Казахстан открыли кафедру Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

На торжественном открытии кафедры присутствовали члены этнокультурных объединений АНК СКО, руководители областных управлений и председатель Казахстанской ассоциации кафедр АНК, доктор экономических наук Анатолий Башмаков.

В своем выступлении он отметил, что впервые в Казахстане кафедра АНК открывается в военном учебном заведении.

«Вы прибыли изо всех регионов нашей страны, есть граждане Таджикистана, Кыргызской Республики, и это здорово. Впервые в стране кафедра Ассамблеи народа Казахстана открылась именно в военном учебном заведении, и вы - молодое поколение - спустя время будете гордиться этим знаменательным событием, которое произошло в годы вашей службы в стенах Петропавловского военного института!» - обратился к курсантам Анатолий Башмаков.

Он вручил начальнику Военного института приветственный адрес от заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Ералы Тугжанова и книги об Ассамблее.

Кроме того, в рамках мероприятия золотыми медалями АНК «Бірлік» за значительный вклад в укрепление единства, сохранение мира и согласия, развитие духовной культуры от имени Президента РК награждены председатели ОО «Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций» Виктор Сайко и армянского этнокультурного центра «Кентрон» Геворг Геворкян.



