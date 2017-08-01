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Кафе и сувенирные лавки появятся музеях-заповедниках Казахстана

Кафе и сувенирные лавки появятся музеях-заповедниках Казахстана
19 Августа 2017 19:02 244

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на третьем заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан подробно остановился на создании республиканских музеев-заповедников, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Перед нами сейчас поставлена важнейшая задача - это создание республиканских музеев-заповедников Ботай (на севере республики), Бозок (близ Астаны), Сарайшык (в западной части страны), как потенциальных объектов высокого туристского спроса. Также в рамках перераспределения внутренних средств министерства разрабатывается ПСД (проектно-сметная документация) по строительству трех новых визит-центров в музеях-заповедниках Танбалы, Отрар, Улытау. Акиматом Атырауской области выделены средства на разработку проектно-сметной документации визит-центра городища Сарайшык», - отметил министр.

По его словам, строительство таких центров - это мировая практика. Здесь будет расположена вся необходимая для посетителей и туристов инфраструктура - кафе, сувенирные лавки, конференц-залы, мастерские и многое другое.

«В целом же, мы планируем сделать из них своеобразные научно-образовательные, познавательные, досуговые коворкинг центры со всей необходимой для этого базой. Из республиканского бюджета на 2018 год средства на строительство таких визит-центров уже поддержаны», - заявил Мухамедиулы.

Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Культура, Туризм,
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