Кадровая рокировка пойдет на пользу Тасмагамбетову - политолог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный политолог Досым Сатпаев на своей страничке в Facebook прокомментировал назначение Имангали Тасмагамбетова послом Казахстана в России.

По его словам, «в кадровом royal flush Тасмагамбетова дипломатического опыта еще не было».

«Очередной дебют, как с должностью министра обороны несколько лет назад. А так, в принципе, уже все протестировал. И если сравнивать его нынешнее назначение с той позицией вице-премьера, которую он оставляет, то эта кадровая рокировка, возможно, ему на пользу», - считает Сатпаев.

«Вместо мальчика для битья в роли вице-премьера, лучше быть глазами и ушами Президента у северного соседа. К тому же хорошая возможность переждать очередную бурю внутри элиты. Судя по всему, последние аресты внутри нее, были еще цветочками. Нервозность нарастает. Многих чиновников, наверное, напрягло желание Президента найти «пятую колонну» в структурах государственной власти, а также решение создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного и халатного отношения к государственным средствам», - заключил Сатпаев.

Напомним, ранее Указом Главы государства Имангали Тасмагамбетов освобожден от должности заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан в связи с назначением на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации.