Качество воздуха снизилось в шести городах Казахстана во вторник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия во вторник, 20 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере шести городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане, Алматы, Караганде, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В Актау, Актобе, Атырау, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Уральске, Усть-Каменогорске метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).