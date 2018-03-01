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Качество воздуха снизилось в двух городах Казахстана в понедельник

19 Марта 2018 04:30 255
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Качество воздуха снизилось в двух городах Казахстана в понедельник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в понедельник, 19 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере двух городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы, Таразе метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В  Астане, Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане,  Уральске, Усть-Каменогорске метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

 

 

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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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Редактор
Алмас Жумабаев
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rusred@inform.kz
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