Качество воздуха снизилось в 9 городах Казахстана в четверг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в четверг, 15 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 9 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане, Актобе, Балхаше, Караганде, Темиртау, Кокшетау, Костанае, Аксае, Уральске метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В Алматы, Актау, Жанаозене, Атырау, Караганде, Кызылорде, Аксу, Экибастузе, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске, Шымкент е метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).