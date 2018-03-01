Качество воздуха снизилось в 8 городах Казахстана в воскресенье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в воскресенье, 18 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 8 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.



В Астане, Актобе, Костанае, Атырау, Караганде, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.



Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).