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Качество воздуха снизилось в 8 городах Казахстана в воскресенье

18 Марта 2018 07:00 820
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Качество воздуха снизилось в 8 городах Казахстана в воскресенье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в воскресенье, 18 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 8 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Караганде, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В Астане, Актобе, Костанае, Атырау, Караганде, Кызылорде, Кокшетау,  Павлодаре, Петропавловске, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

 

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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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