Качество воздуха снизилось в 7 городах Казахстана в пятницу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в пятницу, 2 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 7 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы, Актау, Жанаозене, Атырау, Кокшетау, Кызылорде, Аксае, Уральске, Аксу, Экибастузе,ит Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

В Астане, Актобе, Балхаше, Караганде, Темиртау, Костанае, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).