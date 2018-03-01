Качество воздуха снизилось в 7 городах Казахстана в пятницу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в пятницу, 2 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 7 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Алматы, Актау, Жанаозене, Атырау, Кокшетау, Кызылорде, Аксае, Уральске, Аксу, Экибастузе,ит Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.
В Астане, Актобе, Балхаше, Караганде, Темиртау, Костанае, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
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