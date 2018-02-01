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Качество воздуха снизилось в 4 городах Казахстана во вторник

27 Февраля 2018 04:31 508
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Качество воздуха снизилось в 4 городах Казахстана во вторник

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия во вторник, 27 февраля, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 4 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Астане, Алматы, Актау, Жанаозене, Балхаше, Караганде, Темиртау, Костанае, Кызылорде, Аксае, Уральске, Аксу, Экибастузе, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Шымкенте метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

В Актобе, Атырау, Кокшетау, Усть-Каменогорске метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Экология,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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