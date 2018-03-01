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Качество воздуха снизилось в 11 городах Казахстана в субботу

3 Марта 2018 08:15 301
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Качество воздуха снизилось в 11 городах Казахстана в субботу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в субботу, 3 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 11 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Алматы, Актау, Жанаозене, Атырау, Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.

В Астане, Актобе, Караганде, Усть-Каменогорске, Костанае, Аксае, Уральске, Аксу, Экибастузе, Павлодаре, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

 

 

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Ключевые слова: Экология,
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Автор:

Алмас Жумабаев

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