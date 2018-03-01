Качество воздуха снизилось в 11 городах Казахстана в субботу
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Метеорологические условия в субботу, 3 марта, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 11 городов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Алматы, Актау, Жанаозене, Атырау, Кокшетау, Кызылорде, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере.
В Астане, Актобе, Караганде, Усть-Каменогорске, Костанае, Аксае, Уральске, Аксу, Экибастузе, Павлодаре, Шымкенте метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
- Разлив нефти: В Атырауской области оценивают ущерб
- Снизилось качество воздуха в 4 городах республики
- Назван город с самым загрязненным воздухом в Жамбылской области
- 2,6 млрд тенге заплатили за выбросы жамбылские предприятия
- В павлодарском вузе разрабатывают технологии очистки от ртути озера Былкылдак
- О качестве воздуха в городах Казахстана рассказали синоптики
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана