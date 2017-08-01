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К съемкам 3D-карты приступили в Карагандинской области

К съемкам 3D-карты приступили в Карагандинской области
15 Августа 2017 01:34 73

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Караганду приехала экспедиция, собирающая материалы для виртуальной карты достопримечательностей Казахстана, сообщает nv.kz

В составе команды старший научный сотрудник КазНИИК Тугелбай Бекбергенов, топограф Аллаберген Койшибаев и фотограф Евгений Волков.

Начальный бюджет проекта - 15 миллионов тенге. В планах объехать весь Казахстан, записать координаты памятников древности и современности, а также места массового паломничества, обозначить маршруты, отснять видео и сделать панорамные фотографии, а затем перенести все это на карты - трехметровую бумажную и виртуальную.

"На картах гугл есть много любительских снимков, - говорит Тугелбай Бекбергенов. - А у нас будут очень качественные профессиональные работы. Не выходя из дома, люди смогут посетить памятники всего Казахстана, а также увидеть сооружения, свидетельствующие о достижениях страны".

"Мы сможем показать места, в которые обычный человек просто так не попадет. Туда ведут трудные дороги, организуют специальные экспедиции. Но после того как мы завершим проект, у любого появится возможность выйти в интернет и, нажав на пару кнопок, погрузиться в атмосферу сакрального места. Такого еще не было ни в одной стране. Проект даст возможность снять все. Это фантастика!" - добавил Евгений Волков. 

Всего в Караганде предполагается запечатлеть 27 объектов. Во всем Казахстане - 450. Съемки планируется завершить к осени.

 

Ключевые слова: Культура, Сакральная география, История Казахстана, Карагандинская область,
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