К съемкам 3D-карты приступили в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Караганду приехала экспедиция, собирающая материалы для виртуальной карты достопримечательностей Казахстана, сообщает nv.kz.

В составе команды старший научный сотрудник КазНИИК Тугелбай Бекбергенов, топограф Аллаберген Койшибаев и фотограф Евгений Волков.



Начальный бюджет проекта - 15 миллионов тенге. В планах объехать весь Казахстан, записать координаты памятников древности и современности, а также места массового паломничества, обозначить маршруты, отснять видео и сделать панорамные фотографии, а затем перенести все это на карты - трехметровую бумажную и виртуальную.



"На картах гугл есть много любительских снимков, - говорит Тугелбай Бекбергенов. - А у нас будут очень качественные профессиональные работы. Не выходя из дома, люди смогут посетить памятники всего Казахстана, а также увидеть сооружения, свидетельствующие о достижениях страны".

"Мы сможем показать места, в которые обычный человек просто так не попадет. Туда ведут трудные дороги, организуют специальные экспедиции. Но после того как мы завершим проект, у любого появится возможность выйти в интернет и, нажав на пару кнопок, погрузиться в атмосферу сакрального места. Такого еще не было ни в одной стране. Проект даст возможность снять все. Это фантастика!" - добавил Евгений Волков.

Всего в Караганде предполагается запечатлеть 27 объектов. Во всем Казахстане - 450. Съемки планируется завершить к осени.