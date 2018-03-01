К ремонту ветхих домов привлекут инвесторов в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области намерены привлечь инвесторов для восстановления обветшалых домов. Соответствующее поручение на аппаратном совещании дал подчинённым глава региона Ерлан Кошанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Представителям власти предстоит провести переговоры с потенциальными инвесторами, готовыми вложить средства в восстановление и строительство жилых домов в области.

«В этом вопросе мы делим города и районы с точки зрения инвестиционной привлекательности либо невозможности привлечения инвесторов, либо же привлечения лишь в долгосрочной перспективе», - сообщил заместитель акима области Анатолий Шкарупа.

В Караганде есть один аварийный дом, который не подлежит восстановлению. Сейчас в нём никто не живёт. Здание планируют снести, а на его месте построить бизнес-объект за счёт инвестиций.

Жителей ветхих домов со временем должны переселить в более современное жильё, а старые постройки либо отремонтировать, либо построить на их месте новые жилые здания. Сейчас сотрудники акимата Караганды ищут бизнесменов, готовых вложить средства в подобные проекты.

Больше всего аварийных домов в Жезказгане - 28. Из них 16 не подлежат восстановлению. Особые опасения вызывает дом №11 по улице Женис. Жильцов оттуда планируют выселить в ближайшее время.

«Те дома, которые можно восстановить, мы будем реставрировать с помощью программы модернизации ЖКХ. В числе источников финансирования этой программы - возврат денег из СПК «Сарыарка», а также областной бюджет», - сказал Анатолий Шкарупа.

Он также сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о выплате компенсаций жильцам домов, признанных аварийными по причинам природного характера (к примеру, движения почвы или проседания грунта).

По словам заместителя акима, компенсация поможет людям выселиться из аварийных домов и купить безопасное жильё на вторичном рынке.

«Необходимо делать упор на восстановление жилья, и не только за счёт бюджетных средств. Следует использовать различные механизмы и способы», - подвёл итог Ерлан Кошанов.

Глава региона подчеркнул, что реализацию этого проекта он возьмёт на особый контроль.