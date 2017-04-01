К поискам пропавших в реке братьев привлекли солдат в Карагандинской области 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Солдаты привлечены к поискам двоих мужчин, являющихся друг другу братьями, которые упали в бурную реку с паводковыми водами в Каркаралинском районе Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В помощь спасателям направлены в район поиска в Каркаралинском районе служащие войсковой части №52859 Национальной гвардии МВД, а также привлечена их техника. Прибывшие 33 солдата помогают спасателям в поисковой операции. Работают десять спасателей от департамента по ЧС, 10 полицейских, 52 активиста из местного населения», - сообщил руководитель пресс-службы департамента по ЧС Куаныш Муталлапов.







Параллельно с водолазами ведутся поиски с вертолета. Спасатели с воздуха осматривают русло реки Копа и места скопления паводковых вод. Результатов нет. Река Копа стала значительно шире из-за вливания туда паводковых вод, течение усилено, поэтому поиски ведутся в затруднительных условиях. Поисковые работы ведутся круглосуточно.

Официально два брата числятся без вести пропавшими.

Напомним, спасатели дали оценку действиям пропавших мужчин, заявив, что они пренебрегли элементарными правилами безопасности.







Ранее сообщалось, что к спасателям Каркаралинска 2 апреля в 18:15 поступило сообщение, что двое мужчин на лошадях ускакали за скотом и не вернулись. Мужчины пропали вне населенного пункта, в 500 метрах от совхоза Жарлы Каркаралинского района. Второго апреля утром они ускакали за табуном лошадей через мост, что соответствует рекомендациям, которые были даны местному населению спасатели. Но обратный путь всадники сократили и поскакали в районе реки Копа. Вместе с ними был местный житель, на глазах которого братья упали вместе с лошадьми в воду. Сами лошади выбрались из воды, а мужчины исчезли в реке.