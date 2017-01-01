К крещенским купаниям готовятся спасатели на Ишиме 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Североказахстанские спасатели готовятся к большому количеству людей на реке Ишим в крещенские праздники, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Православный праздник Крещение многие североказахстанцы отмечают купанием в проруби. В этот день также принято набирать из источников воду, которая считается целебной.



19 января на городском пляже реки Ишим и других водоемах области одновременно собирается большое количество людей. По данным ДЧС СКО, в праздничных мероприятиях ежегодно участвует от 12 до 15 тысяч человек.







Оперативно-спасательный отряд департамента по чрезвычайным ситуациям к празднику готовится заранее. Подготовили снаряжение и оборудование, провели замеры толщины льда в местах проведения купания и забора воды. По их данным, толщина льда в районе проведения мероприятия составляет 35 см, местами - 20-25 см. Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы взяли пробы воды на санитарное состояние из реки Ишим в районах городского пляжа и речного порта.



Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности во время забора воды и купания в проруби. Прежде всего, при входе и выходе на лед не собираться на нем большими группами, выходить на лед организованно - не более 10-15 человек. В месте, где идет массовый набор воды, находиться только на проложенных деревянных стеллажах или трапах. Купаться можно лишь в местах, оборудованных деревянными трапами или металлическими корзинами, обтянутыми сеткой, и имеющими дно.



