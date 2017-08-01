К 90-летию со дня рождения Малика Фазылова: Дальновидный дипломат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 15 августа исполняется 90 лет со дня рождения первого казаха, имевшего ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР, одного из основоположников казахстанской дипломатии, выдающегося государственного деятеля Малика Фазылова. Этот юбилей - отличный повод, чтобы вспомнить о нашем выдающемся соотечественнике, который еще 30 лет назад внес большой вклад в популяризацию Великой степи в мусульманских странах Северной Африки.

В середине 70-ых годов прошлого века начался новый этап в «холодной войне» между Западом и Востоком. Этот, так называемый, «период разрядки» в самый разгар безумной гонки вооружения. Страны Варшавского договора и НАТО, образно говоря, временно отложили в сторону оружие и сели за стол переговоров. Например, в 1975 году в Хельсинки было положено начало многостороннему диалогу (отсюда появилось ОБСЕ) между государствами, входившими в оба военных блока либо, так или иначе связанные с ними.

В это время ряд небольших государств, только недавно восстановившие свою независимость играли важную роль в этом процессе и стали, де-факто, странами-посредниками. В обмен, они получали существенную помощь, как военную, так и экономическую от супер-держав. Тогда СССР активно искал новых союзников среди вновь появившихся на карте мира молодых республик. Одной из таких являлась Мали, находящаяся в Африке. Эта страна обрела независимость от Франции в 1960 году. Восемью годами позднее в результате военного переворота к власти пришел президент Мусса Траоре. Он правил своим государством на протяжении почти четверти века. В начале 70-ых Мали переживала тяжелейший политический и экономический кризис. Экономическая помощь от ведущих государств, мягко говоря, распределялась неэффективно. Население страдало от засухи и голода. В такой ситуации советское правительство решило направить в Бамако нового чрезвычайного и полномочного посла, который смог бы найти общий язык с режимом Траоре. Выбор пал на министра иностранных дел Казахской ССР Малика Фазылова.

Этот выдающийся государственный деятель и дальновидный дипломат, замечательный ученый-историк с раннего детства не понаслышке, знал, что такое голод. Ведь родился он в 1927 году на территории современного Сарыкольского района Костанайской области. В первые годы своей жизни мальчик из отдаленного аула Карагай чудом выжил, когда шла массовая конфискация продовольствия даже у беднейших крестьян. Голощекинский «Малый Октябрь», погубивший миллионы казахов, пощадил маленького Малика. Но трудности на этом не окончились. В суровом 1942-ом худенький подросток прибыл работать на один из оборонных заводов Петропавловска. Здесь началась его многолетняя, блестящая трудовая деятельность. Юноша вытачивал на токарном станке снаряды для минометов. На фронт не успел по причине юного возраста. Позднее его уже взрослого наградили медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне». Затем парень поступил на исторический факультет Шымкентского учительского института. Здесь, в самом сердце Центральной Азии, будущий государственный деятель изучал древнюю историю и культуру нашего народа, любовь к которым пронес через всю жизнь. Южный Казахстан, граничащий с Узбекистаном, очень богат на самые различные, великие памятники нашего прошлого. С этим золотым наследием тюркских этносов Малик Сабирович будет знакомить мусульманские страны Северной Африки уже посланником Советского Союза. После Шымкента он продолжил учебу в престижнейшем вузе СССР - Московском государственном институте международных отношений. В МГИМО он получает базовые знания, необходимые для дипломата. Диплом получил в 1950-ом году. Непродолжительное время работал старшим преподавателем Алматинской высшей партийной школы. Затем - в должности секретаря и помощника министерства иностранных дел Казахской ССР. В период «хрущевской оттепели» М. Фазылов стал лектором ЦК Компартии Казахстана. Позднее был направлен на работу в качестве второго секретаря Кокшетауского обкома.







Представители старшего поколения запомнили Малика Сабировича, как отзывчивого человека, мудрого руководителя, обладавшего глубокими знаниями. Он вовсе не походил на типичного партийного чиновника и бюрократа. В этом нет ничего удивительного. С малых лет наш выдающийся соотечественник хорошо знал, насколько тяжелым является крестьянский труд. Государственный деятель отлично понимал нужды и проблемы сельчан и горожан. Оказывал труженикам целинного края всяческую помощь. И в этом был весь Малик Сабирович.

В конце 60-ых и начале 70-ых М. Фазылов - заведующий отделом науки и учебных заведений ЦК Компартии Казахстана. Это было время, когда наша молодежь активно осваивала сотни новых специальностей, получала новые профессии. Опыт нашего соотечественника, уже в 23 года получившего два высших (и каких!) образования был попросту бесценным. Он много сделал для того, чтобы подрастающее поколение Казахстана, получив глубокие знания, могло эффективно работать на благо нашей родины.

В 1973 году Малик Сабирович возвратился на дипломатическую работу. Он стал министром иностранных дел Казахской ССР. В 1976 году с этой должности его и направили чрезвычайным и полномочным послом СССР в Республику Мали. Необходимо отметить, что его вклад в развитие отношений между Москвой и Бамако высоко оценил народ этого государства. Малик Сабирович стал кавалером Национального ордена Мали. Ранее этой награды удостаивались такие известные политики мира, как Нельсон Мандела, королева Великобритании Елизавета II, император Японии Акихито и другие.

В 1983 году М. Фазылов был переведен послом СССР в Королевство Марокко, которым правил король Хасан II, представитель старейшей в мире династии Алауитов. Этот монарх являлся авторитетнейшим в Африке и в Исламском мире монархом. К примеру, он сыграл важную роль в примирении Египта и Израиля. Хасан II не искал покровительства ни у Востока, ни у Запада. Король Марокко, страны, занимающей стратегически важное место на берегах Атлантики и Средиземного моря, являющейся «мостом» между Африкой и Европой, был вполне самостоятельным главой государства. Кроме того, у Советского Союза имелся в этой части света чисто экономический интерес. Об этом мне рассказал чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Марокко Валерий Воробьев.

- Я приехал работать в Рабат на должность советника-посланника советского посольства в 1990-ом году, - говорит представитель Москвы. - Сразу отмечу, что Малик Сабирович, за семь лет проделал огромную работу в этой стране. Он пользовался заслуженным авторитетом и среди нас, и среди зарубежных коллег, будучи представителем «старой школы» советской дипломатии. Еще одна важная деталь. «Малик» - на арабском языке означает «король». Главный девиз марокканцев так и звучит: «Аллах! Ватан! Малик!», то есть «Бог! Отчизна! Король!». Поэтому имя Малика Сабировича производило большое впечатление на жителей этой страны. А как много он сделал для расширения экономического сотрудничества. К примеру, в 80-ые годы Советский Союз добывал в территориальных водах Марокко до 1 миллиона тонн рыбы ежегодно! Сегодня для России этот показатель составляет 120 тысяч тонн, а для всего Европейского Союза - 80 тысяч тонн.



Хасан II наградил М.Фазылова Орденом Алауитского трона. И было за что. Наш соотечественник много сделал для гуманитарного сотрудничества между народами СССР и Королевства Марокко. В частности проводил в Рабате Дни культуры Казахстана и Узбекистана. По его инициативе казахстанский Алматы и марокканский Мекнес стали городами-побратимами. Думаю, что тогда, во второй половине 80-ых Малик Сабирович предвидел - наша Республика вот-вот станет независимым государством. И для нее будет важно иметь основу для продолжения сотрудничества в самых разных сферах с другими странами мира. Это касается и мусульманских государств, родственных нам по культуре.

Сегодня Королевство Марокко - признанный лидер по темпам развития во всей Африке. Страна имеет сильную автомобильную промышленность - производится до полумиллиона машин в год. Здесь уделяется большое внимание «зеленой энергетике». В марокканской части Сахары построены солнечные электростанции, мощность которых приближается к атомным. Быстро развивается туризм. Тысячи километров океанских пляжей, города Рабат, Маракеш, Касабаланка, древнейшие мечети, уникальная архитектура, колоритные базары, старинные традиции, красочные обряды марокканских арабов и берберов - все это привлекает до 12 миллионов туристов в год. В ближайшее время ожидается, что этот показатель удвоится. Опыт современного Марокко может быть полезным и для Казахстана.

Сразу, как Казахстана стал независимым государством, М.Фазылов вернулся на родину. Некоторое время проработал советником МИД нашей Республики. Его заслуженно называют одним из основоположников казахстанской дипломатии. Малик Сабирович отдал работе в Африке почти 15 лет. Сказались последствия тяжелой, напряженной, ответственной работы в дальних, жарких странах. Он ушел рано - в возрасте 68 лет.

Считаю, что мы должны еще много сделать для изучения богатого наследия М.Фазылова. Его книги представляют интерес и для современных историков и политологов. Кроме того, нам необходимо основательно поработать над увековечением памяти выдающегося государственного деятеля и дипломата.

Например, по моему мнению, власти Петропавловска могли бы присвоить имя Малика Сабировича одной из улиц города. Ведь именно в самом северном областном центре Казахстана наш замечательный соотечественник начал свой трудовой путь. Светлая ему память...

Автор благодарит Министерство иностранных дел Республики Казахстан и посольство Королевства Марокко в Астане за неоценимую помощь в сборе материалов для данной статьи.

Данияр КАСЫМОВ, историк и журналист специально для МИА «Казинформ»

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