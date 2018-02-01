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К 2020 году в Казахстане внедрят 52 объекта ВИЭ

27 Февраля 2018 11:02 920
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К 2020 году в Казахстане внедрят 52 объекта ВИЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр энергетики РК Канат Бозумбаев рассказал о реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 52 объектов суммарной мощностью два гигаватта с общим объёмом инвестиций почти 1 трлн тенге», - сообщил он на заседании Правительства РК

В инвестировании высокотехнологичных проектов, по словам К.Бозумбаева, поможет Евразийский банк реконструкции и развития.

«ЕБРР планирует инвестировать в проекты ВИЭ до 200 млн евро с возможностью привлечения в ВИЭ Республики Казахстан частных инвестиций, инвестиций международных частных институтов на общую сумму до 480 млн», - отметил министр.

Также он напомнил об основных ожидаемых эффектах от внедрения ВИЭ.

«Рынок энергии будет основным стимулирующим рынком сферы возобновляемых источников энергии. Имеется 55 действующих объектов возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 336 мегаватт», - добавил он.

К 2020 году в Казахстане внедрят 52 объекта ВИЭ 

 

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Ключевые слова: Энергетика, Правительство РК, КАЗМЕДИА,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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