Известный ученый Марат Ибатов стал ректором КарГТУ 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев представил коллективу Карагандинского государственного технического университета нового ректора. Им стал известный ученый, профессор, доктор технических наук Марат Кенесович Ибатов, сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, накануне в Астане состоялось заседание Республиканской конкурсной комиссии по определению кандидатов на должность руководителей государственных вузов.

По итогам собеседования и обсуждения представленной программы развития вуза Республиканская конкурсная комиссия рекомендовала к назначению ректором Карагандинского государственного технического университета Марата Кенесовича Ибатова.





Выборы ректора проходили согласно новым требованиям, а именно путем открытого конкурса.

Отметим, что в прежние годы ректоров государственных вузов назначал министр образования и науки РК. При этом руководители вузов зачастую занимали свои посты в течение двух и более сроков. Как сообщалось ранее, это новшество продиктовано необходимостью расширить управленческую самостоятельность и качество казахстанских вузов, а также усилить их отчетность перед общественностью.

Министр также озвучил еще одну рекомендацию Республиканской комиссии о назначении другого кандидата Ожигина Сергея Георгиевича -проректором КарГТУ.

Ибатов Марат Кенесович родился в 1961 году в Караганде. В 1983 году с отличием окончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) и был направлен на работу в Карагандинский политехнический институт, где работал в должности старшего инженера, младшего научного сотрудника.

В 1987-1990 г.г. проходил обучение в аспирантуре МАДИ.

В 1991 году в МАДИ защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

С 1991 года работал в КарПТИ (в последующем - КарГТУ) в должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора кафедры «Автомобильный транспорт».

В 1995-1997 г.г. исполнял обязанности председателя профкома преподавателей и сотрудников КарГТУ.

В 1997-2007 г.г. являлся деканом транспортно-дорожного факультета.

В 2003 году защитил докторскую диссертацию.

В 2005 году решением Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК ему присвоено ученое звание профессора.

В 2007-2008 г.г. - проректор КарГТУ по учебной работе.

В 2008-2011 г.г. - зав. кафедрой «Автомобильный транспорт» КарГТУ.

В 2011-2012 г.г. работал первым проректором Карагандинского государственного технического университета.

С 2012 года - ректор Карагандинского государственного индустриального университета.

Имеет ряд государственных наград.

Основное направление научных исследований - повышение эксплуатационной надежности и безопасности транспортной техники, снижение загрязнения воздушного бассейна вредными выбросами. Опубликовал более 160 научно-методических трудов.