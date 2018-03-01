Известные казахстанские певцы выступят в Монголии на Наурыз

БАЯН-ОЛЬГЕЙ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Наурыз мейрамы ряд известных казахстанских певцов проведут концертные вечера в столице Монголии Улан-Баторе и в аймаках Баян-Улгий, Кобда, где компактно проживают казахи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заслуженный деятель искусства Казахстана Мадина Садвакасова, Ушкын Жамалбек 14-16 марта выступят в Кобде и Баян-Улгий, а также в самом большом концертном зале Улан-Батора «UB palace» на вечере песни «Арман елім-ай». Концерт организует компания, которая проводила вечер Торегали Тореали в Монголии в 2017 году.

Известные певцы Максат Базарбаев, Сержанали Алибек будут выступать в Улан-Баторе 20 марта, в Баян-Улгий - 21 марта, в Кобде - 22 марта.

В концерте Максата и Сержанали примут участие известная монгольская группа «Хурд», монгольские певцы Л.Соролт, А.Тумэн-Ользий и Т.Амина. Им оказывает поддержку клуб земляков из аймака Баян-Улгий в Улан-Баторе и Центр развития казахской молодежи.



Концерты Нурболата Абдулина пройдут 11 марта в Баян-Улгий, 12 марта в Улан-Баторе.



Автор Куат Уатхан