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Известные государственные деятели и бизнесмены участвуют в Astana Winter Marathon
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице впервые стартовал зимний спортивный забег на длинную дистанцию Astana Winter Marathon, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Всего в марафоне принимает участие около 400 спортсменов из разных регионов Казахстана. Инициатором соревнований выступил Клуб бега «Marathon», почетным членом которого является семикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, мастер спорта международного класса Марат Жыланбаев.
«Основная цель марафона - это популяризация массовых видов спорта и бега, в частности. Астана у нас достаточно холодный город - почти полгода у нас зима, и многие на этот период уходят в своего рода спортивную спячку. Но члены нашего клуба «Marathon» бегают круглый год, на открытом воздухе. Такие правила имеют ряд преимуществ, так как вы закаляетесь, развиваете выносливость и поднимаете иммунитет. Это первый в Астане и вообще в Казахстане забег на длинные дистанции, потому что на короткие и средние дистанции были забеги, а именно на 42 километра марафон никогда в Астане не проводился. Всего у нас сегодня три дистанции: 10 км, 21 км, и 42 км 195 метров», - рассказала пресс-секретарь организационного комитета Astana Winter Marathon Асем Абдримова перед стартом мероприятия.
Она также отметила, что среди зарегистрировавшихся на марафон присутствуют руководитель Администрации Президента РК Адильбек Джаксыбеков, председатель правления АО «Банк Развития Казахстана» Болат Жамишев, председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин, руководитель компании «BI Group» Айдын Рахимбаев и другие представители государственных структур и казахстанского бизнеса.
Отметим, что все финишировавшие получат памятные медали, а победители в трех возрастных категориях - кубки и ценные призы.
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