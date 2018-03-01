Изучение информатики с 1 класса могут внедрить в Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК изучает возможность внедрения изучение предмета «Информатика» в казахстанских школах с 1 класса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Активно работаем с экспертами по возможности внедрения обучения с 1 класса. Сейчас разрабатывается проект, далее начнется широкое обсуждение с преподавательским корпусом и общественностью», - сообщил министр Ерлан Сагадиев в ходе Правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.
По его словам, языки программирования быстро меняются. Поэтому казахстанским школьникам нужно обучаться новым программ. Глава МОН РК отметил, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) основам программирования обучают с 1 класса. В Казахстане предмет «Информатика» в школе изучается с 5 класса. А с этого года обучение начнется с третьего класса.
«Вместе с тем, будут актуализированы программы 5-11 классов в части пересмотра языков программирования», - добавил Ерлан Сагадиев.
Ранее сообщалось, к цифровым ресурсам подключено 100% всех школ, к Интернету - 97%. Несмотря на это, проблема качества связи имеется во всех регионах. К широкополосному доступу со скоростью четыре мегабита в секунду и выше подключены только 62% от общего числа школ. Только в 2,5 тыс школ есть Wi-Fi. Оснащенность персональными компьютерами составляет в среднем - один компьютер на 11 учащихся.
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