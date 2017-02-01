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Изменить подход к борьбе с теневым бизнесом поручил Назарбаев

Изменить подход к борьбе с теневым бизнесом поручил Назарбаев
3 Февраля 2017 14:34 811

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил Агентству по делам госслужбы изменить подход к бизнесменам и не воспринимать их всех как закоренелых преступников из-за того, что кто-то нарушает закон.    

«Лжепредпринимательство - это большое зло, надо с ним бороться. Но это борьба с рикошетом бьет по добросовестным предпринимателям, которые за действия мошенников несут бремя финансовой ответственности», - сказал Нурсултан Назарбаев.

На что председатель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров отметил, что, к сожалению, лжепредприятия используются должностными лицами при хищениях бюджетных денег.

«Вот с должностными лицами и работай, а не тех, кто бизнес ведет. Или законодательство не позволяет?», - сказал Нурсултан Назарбаев

Глава государства поручил продолжить работу по гуманизации законодательства.

«Посмотрите как гуманизировать законодательство, чтобы  бизнесменов оградить от таких дел. Надо наказывать, если нарушают, но надо, как мы договорились, к ним (бизнесменам - прим. автора) другой подход применять, чем к закоренелым преступникам», - заключил Нурсултан Назарбаев. 

 

 

Ключевые слова: Правительство РК, Малый бизнес, Борьба с коррупцией, Президент Казахстана,
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