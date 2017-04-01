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Изменились графики продажи активов фонда «Самрук-Казына»

Изменились графики продажи активов фонда «Самрук-Казына»
10 Апреля 2017 10:57 191

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов озвучил переутвержденные графики комплексного плана приватизации, передаёт корреспондент МИА "Казинформ". 

"В 2017 году будут выставлены на продажу 325 организаций, в 2018 году - 61. На IPO и SPO 8 крупнейших активов нашей страны, такие как АО «Эйр Астана», АО НАК «Казатомпром», АО «Казахтелеком» и так далее, планируется вывести в 2019-2020 годах", - сообщил Тимур Сулейменов, выступая на заседании Правительства РК.

По его словам, в комплексный план приватизации дополнительно включены 137 организаций, исключен 41 социальный объект. В итоге количество приватизируемых объектов составляет 879.

"Из них 68 крупных, то есть сейчас топ-64 у нас трансформируется в топ-68 (...) Кроме того, на Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики приняты решения по способу реализации 22 активов из топ-64, в том числе 8 компаний республиканской собственности и 14 компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также по 157 портфельным компаниям Фонда", - добавил он.

Ключевые слова: ФНБ «Самрук Казына»,
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