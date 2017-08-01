Изменены критерии по субсидиям для птицефабрик

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан половину потребляемого мяса птицы завозит из других стран. Об этом сегодня на пресс-конференции в Правительстве сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов.

«Если раньше государственные субсидии были доступны производителям мяса птицы мощностью от 1500 тонн, то сегодня эта цифра снижена до 1000. Практически половину потребляемого мяса птицы мы завозим из других стран. Поэтому, чтобы стимулировать рост производства мяса птицы, в этом году мы изменили критерий», - сообщил Айтуганов.

Ранее президент Союза птицеводов Казахстана Руслан Шарипов заявил, что отечественное птицеводство возрождается. По его данным, за последние шесть лет производство мяса птицы увеличилось на 67 процентов, рост поголовья птицы - 87 процентов. В 2017 году ожидается, что общее производство мяса птицы составит 203 тысячи тонн, в том числе птицефабрики произведут 193 тысячи тонн мяса птицы. При этом, по его словам, рост продукции птицеводства обусловлен как поддержкой государства, так и заинтересованностью бизнеса вкладывать средства в отрасль.