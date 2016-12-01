Изменения внесли в перечень товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство РК приняло постановление «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1165 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан».
Согласно принятому постановлению изменения коснулись ряда пунктов, часть из которых была дополнена или изложена в новой редакции.
В частности речь идет о товарах и услугах военного назначения, приобретаемых в соответствии с Договором между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве.
Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом постановления:
Постановление Правительства Республики Казахстан
Астана, Үкімет Үйі от 24 ноября 2016 года № 738
О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1165 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1165 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 83-84, ст. 607) следующее дополнение:
в перечне товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
«6. Товары, работы и услуги военного назначения, приобретаемые в соответствии с Договором между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военно-техническом сотрудничестве, совершенным 24 декабря 2013 года, республиканским государственным предприятием «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, одним из основных видов деятельности которого является импорт оружия, военной техники, боеприпасов, запасных частей и комплектующих изделий к ним, продукции, оборудования и соответствующих технологий двойного применения для нужд Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан:
1) вооружение и военная техника сухопутных войск, запасные и комплектующие изделия к ним, работы, услуги, в том числе техническое обслуживание и ремонт, результаты интеллектуальной деятельности;
2) вооружение и военная техника военно-воздушных сил, запасные и комплектующие изделия к ним, работы, услуги, в том числе техническое обслуживание и ремонт, результаты интеллектуальной деятельности;
3) вооружение и военная техника военно-морских сил, запасные и комплектующие изделия к ним, работы, услуги, в том числе техническое обслуживание и ремонт, результаты интеллектуальной деятельности;
4) боеприпасы, запасные и комплектующие изделия к ним, работы, услуги, в том числе техническое обслуживание и ремонт, результаты интеллектуальной деятельности.
7. Продукция военного назначения, приобретаемая в соответствии с Соглашением об основных принципах военно-технического сотрудничества между государствами-участниками Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, совершенного 20 июня 2000 года, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2001 года, республиканским государственным предприятием «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)» Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, одним из основных видов деятельности которого является импорт оружия, военной техники, боеприпасов, запасных частей и комплектующих изделий к ним, продукции, оборудования и соответствующих технологий двойного применения для нужд Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан:
1) вооружение и военная техника сухопутных войск, запасные и комплектующие изделия к ним, работы, услуги, в том числе техническое обслуживание и ремонт, результаты интеллектуальной деятельности;
2) вооружение и военная техника военно-воздушных сил, запасные и комплектующие изделия к ним, работы, услуги, в том числе техническое обслуживание и ремонт, результаты интеллектуальной деятельности;
3) вооружение и военная техника военно-морских сил, запасные и комплектующие изделия к ним, работы, услуги, в том числе техническое обслуживание и ремонт, результаты интеллектуальной деятельности;
4) боеприпасы, запасные и комплектующие изделия к ним, работы, услуги, в том числе техническое обслуживание и ремонт, результаты интеллектуальной деятельности.».
2. Министерству оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан обеспечить контроль за оптимальным и эффективным расходованием денежных средств, выделенных для закупок товаров, работ и услуг.
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан Б. САГИНТАЕВ
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