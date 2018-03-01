Изделия ручной работы представили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мастера со всей Центральной Азии прибыли в Алматы. В Центральном государственном музее Алматы открылась традиционная ярмарка ремесел под названием «Время тюльпанов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В музее расположился целый восточный базар. Более ста ремесленников из Казахстана, а также Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России представили изделия ручной работы.

В честь 8 Марта для женщин мастера приготовили оригинальные подарки в виде ювелирных украшений, дизайнерских нарядов и натуральной косметики. На ярмарке также представлены узбекская керамика, музыкальные инструменты, войлочные, шелковые, кожаные изделия, текстиль, ковры и сундуки. Стоимость подарков - от двадцати до тысячи долларов.

«Время первых весенних цветов - подснежников и тюльпанов. Время прекрасного весеннего праздника 8 Марта. Именно благодаря ему мы можем в полной мере почувствовать и ощутить приход свежего дыхания весны. И, конечно же, стремясь отдать дань любви и уважения нашим женщинам, мы дарим им тепло сердец, внимание и подарки», - сказал организатор ярмарки, сотрудник Центра декоративно-прикладного искусства «Бахыт» Кунсулу Адбикарип.







Посетители ярмарки смогут не только порадовать себя покупками, но и освоить азы декоративно-прикладного искусства по войлоку и батику. Ярмарка продлится до 5 марта.



























