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Избившие камнями прохожих подросток и его товарищи избежали уголовного наказания

26 Февраля 2018 15:42 698
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Избившие камнями прохожих подросток и его товарищи избежали уголовного наказания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Кызылординской области оглашен приговор в отношении подростка и его четырех товарищей, которые после ссоры бросили камни в прохожих и ранили одного из них ножом, передает МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы суда, во время поездки на машине по городу Кызылорде они остановились у обочины дороги по улице Бөкейхана, где у них возникла перепалка с прохожими.

«Трое подсудимых камнями нанесли потерпевшим легкий вред здоровью. Подсудимый Р. складным ножом нанес одному из потерпевших удар в левую шейную область, тем самым задев внутреннюю сонную артерию, нанес ему тяжкий вред здоровью. Второму потерпевшему он нанес ножом в область брюшной полости и в область спины, причинив проникающие ножевые ранения, повлекшие тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении суда.

Приговором суда подсудимый Р. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений», и приговорен к 11 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Остальные были признаны виновными по статье «хулиганство, совершенное по предварительному сговору группой лиц», но освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшей стороной.

«Несовершеннолетний подсудимый также признан виновным в совершении преступления по статье «хулиганство, совершенное по предварительному сговору группой лиц». На основании статьи 83 части 1 УК РК освобожден от уголовной ответственности, в отношении него применены принудительные меры воспитательного воздействия», - уточнили в суде.

 

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Ключевые слова: Происшествия, Кызылординская область,
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