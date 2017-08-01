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Избитого мужчину нашли в багажнике авто полицейские Алматинской области

Избитого мужчину нашли в багажнике авто полицейские Алматинской области
16 Августа 2017 11:43 248

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматинской области обнаружили в багажнике автомашины избитого мужчину. 

Как проинформировали в пресс-службе ДВД Алматинской области, близ города Капшагай с 14 на 15 августа в остановленной автомашине марки Daewoo Nexia в багажном отсеке обнаружен избитый мужчина.

«Вызвав подкрепление, патрульные полицейские задержали находившихся в салоне авто четверых мужчин, которых сразу же доставили. Задержанные являются жителями Жамбылской области, подрабатывавшие в Алматы наемными рабочими. Потерпевший, 25-летний житель села Баканас, оказался их знакомым, которого они подозревают в воровстве их личного имущества»,- пояснили в полицейском ведомстве.

Как выяснилось, потерпевший был заперт в багажник якобы в качестве наказания. В дальнейшем задержанные планировали вывезти его в Алматы для дальнейших разбирательств.

На теле потерпевшего парня местные врачи зафиксировали различные гематомы, подтверждающие версию об его избиении.

По факту начато уголовное расследование согласно ст.389 ч.3 УК РК «Самоуправство» и ст.125 УК РК «Похищение человека».

Задержанные помещены под стражу, а автомашина водворена на спецстоянку.

 

 

Ключевые слова: Борьба с преступностью, Алматинская область, МВД РК,
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