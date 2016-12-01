Из-за взрыва внедорожника на автомойке Караганды скончались брат и сестра

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женщина скончалась от ожогов, полученных в результате взрыва внедорожника «Toyota Land Cruiser», который произошел 26 ноября в автомойке Караганды. Неделю назад из-за этого инцидента скончался мужчина. Женщина и мужчина приходились друг другу братом и сестрой, они работали мойщиками, передает МИА «Казинформ».

На территории авторынка «Орбита» в одной из автомоек Караганды в 2:49 26 ноября произошел пожар. Общая площадь пожара составила 50 кв.м. По информации старшего инженера ДЧС Карагандинской области Максата Абюрова, произошло «воспламенение паров газовоздушной смеси, образовавшейся из-за интенсивной утечки газобаллонного оборудования, которое было установлено на автомобиле «Toyota Land Cruiser».

В результате инцидента сильные ожоги получили двое мойщиков. Мужчина, 30-32 лет, и женщина,27-28 лет, были госпитализированы с ожогами более 60 процентов тела, их состояние оценивалось как тяжелое.

Пострадавшие получали лечение в Центре ортопедии и травматологии имени Макажанова Карагандинской области.

«Мужчина от полученных ожогов скончался неделю назад. Женщина была госпитализирована с ожогами тяжёлой степени и скончалась сегодня. У женщины было поражено 60% тела», - сообщила руководитель пресс-службы управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

По данным департамента внутренних дел города Караганды, на сегодня начато досудебное расследование.



«По данному факту начато досудебное расследование по статье 292 ч.2 (нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия)», - сообщил пресс-секретарь департамента внутренних дел города Караганды Бахытжан Кудияров.