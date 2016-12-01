Из-за установки новых счетчиков сумма оплаты повысилась в два раза в Уральске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уральцы не могут разобраться в системе работы новых счетчиков тепла, сообщает mgorod.kz.

По словам жильцов дома 46/2 по улице Жданова, после установки общедомовых счётчиков сумма оплаты в 2 раза превысила прежнюю. Когда жильцы получили квитанции за ноябрь, подумали, что в графе об оплате опечатка. Но, как вскоре выяснилось, сумма оплаты была завышена у всех. Это и стало поводом к разбирательству.

"Если счетчик стоит, значит, должны снимать показания и раскидывать по квартирам, так? А почему квадратный метр нам увеличили на 100%? Если мы платили 114,51 тенге, то теперь в ноябре и декабре мы оплачиваем за эти же квадратные метры 215,74", - возмущается жительница дома Екатерина Фофонова.

Получилось, что те, кто оплачивал коммунальные услуги вовремя, в итоге остались должниками.

Пенсионеры говорят, что они даже не знали о том, что в их доме установлены общедомовые приборы учёта тепла.

Представители КСК «Комплекс» отвечают, что к расчёту никакого отношения не имеют и отвечают только за содержание подвального помещения.

Как пояснили представители «Жайыктеплоэнерго», общедомовой прибор учёта реагирует на температуру воздуха. Поэтому, в связи с морозами, показания могут быть выше нормы. Кроме того, существует определённая система подсчёта. И показания в домах могут отличаться. В этом доме возможен перегрев внутренней системы отопления.

"Сколько счетчик потребил тепла, такой расчет мы и производим. У них тепловой счетчик работает исправно, показания немного выше тарифа, но такое бывает. Вообще декабрь холодный был, потребление тепла идет в зависимости от дома, у каждого дома свое потребление тепловой энергии. Мы показания счетчика сняли, произвели начисления согласно расчету, и получилось, что в этом доме расценка немного превышает тариф", - сообщила руководитель отдела сбыта АО «ЖайыкТеплоЭнерго» Динара Сасалиева.

Во избежание недоразумений специалисты советуют проверять исправность счётчиков. В ближайшее время общедомовые приборы учёта постепенно установят во всех домах.