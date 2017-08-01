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Из-за таксиста на легковушке пострадали 4 пассажира автобуса в Алматы

Из-за таксиста на легковушке пострадали 4 пассажира автобуса в Алматы
18 Августа 2017 18:11 218

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы из-за частного таксиста пострадали четыре пассажира общественного транспорта. Они госпитализированы в одну из больниц города, передает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия. 

Как рассказали очевидцы, на пересечении улиц Сейфуллина и Маметова, таксист на автомашине Mitsubishi Galant, чуть не стал виновником ДТП. Однако, несмотря на то, что столкновения все же удалось избежать, от резкого торможения пострадали четыре пассажира автобуса.

По словам водителя и кондуктора общественного транспорта, водитель иномарки подрезал его ради голосующего клиента.

Другие причины будет выяснять полиция. О степени тяжести состояния пострадавших пока не известно.

Ключевые слова: Алматы, Происшествия, ДТП, Безопасность,
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